Во Вьетнаме 19 июля умер коммунистический лидер Нгуен Фу Чонг. Он возглавлял страну около 14 лет.

Журналисты The Washington Post отметили, что смерть вьетнамского лидера произошла через несколько дней после того, как Чонг отошел от исполнения обязанностей лидера Коммунистической партии страны из-за плохого состояния здоровья.

Интересно Путин посетил Вьетнам: о чем диктатор договорился с президентом страны

Чем отличился лидер Вьетнама за свою жизнь

Журналисты рассказали, что Нгуен Фу Чонг, давний идеолог Коммунистической партии Вьетнама, пришел к власти в 2011 году, а впоследствии укрепил контроль в однопартийном государстве с помощью чисток против коррупции и политических репрессий, которые сажали журналистов и активистов. На момент смерти Чонгу было 80 лет.

На мировой арене лидера вьетнамской компартии считали ловким практиком "бамбуковой дипломатии", которая называется так за сгибание в разных направлениях, поскольку страна налаживала связи со своими важнейшими экономическими партнерами, Китаем и Соединенными Штатами, а также строила связи с такими странами, как Индия и Россия.

В то же время господин Чонг усилил контроль государства в отношении других свобод. Он контролировал жесткие директивы Коммунистической партии, направленные на СМИ, группы гражданского общества и внутренние политические вызовы.

Со времен войны во Вьетнаме политическое руководство страны (тогда Северного Вьетнама) развивалось как коллективная система, состоящая из генерального секретаря Коммунистической партии, президента, премьер-министра и высокопоставленного члена Национального собрания. Мистер Чонг утверждал свое влияние способом, который редко можно увидеть.

Согласно оценкам правозащитников из группы Project 88, во время правления господина Чонга почти 200 человек были заключены в тюрьму по политическим причинам, в том числе экологических активистов, журналистов и профсоюзных деятелей. Однопартийное государство господина Чонга также успешно оказывало давление на технологические компании, такие как Meta, чтобы они убрали критику партийных лидеров из своих платформ.

Тем не менее, для многих во Вьетнаме успехи господина Чонга во внешней политике и антикоррупционные кампании воспринимаются с благосклонностью как центральные элементы его наследия, сказал Кхан Ву, исследователь вьетнамских дел в Бостонском колледже.

Теперь должность временно исполняющего обязанности генсека Коммунистической партии занял президент Вьетнама То Лам.

Какова биография вьетнамского лидера

Нгуен Фу Чонг родился 14 апреля 1944 года в сельской местности за пределами Ханоя. В его официальной государственной биографии его ранние годы описаны как "бедные крестьяне".

В 1967 году он получил степень по лингвистике во Вьетнамском национальном университете в Ханое, а затем подал заявление на членство в Коммунистической партии. Его приняли в партию в 1968 году, когда война во Вьетнаме обострялась.

В течение следующих трех десятилетий он работал на различных должностях, связанных с внедрением и толкованием доктрины Коммунистической партии, в том числе редактором ведущего партийного рупора "Communist Review" с 1991 по 1996 год. Ранее его отправили на учебу в Москву, где он получил докторскую степень по истории в Академии наук в 1983 году.

Его готовили к лидерству после того, как он стал частью Политбюро в 1997 году, и занимал должность председателя Национального собрания с 2006 по 2011 год.

Чонг пытался избежать трений с Пекином, одновременно отмечая свои усилия по укреплению связей с Соединенными Штатами. Вьетнамский политик призвал к диалогу по Южнокитайскому морю, которое Пекин считает своей территорией, но рассматривается Вашингтоном как часть усилий Китая по расширению своего военного влияния в регионе.

Затем, в течение четырех месяцев в 2015 году, Чонг совершил официальные визиты в Китай и Соединенные Штаты, где встретился с президентом Бараком Обамой на переговорах, которые включали расширение экономического сотрудничества.

В дальнейшей дипломатической борьбе между Востоком и Западом Чонг принимал президента России Владимира Путина в июне 2024 года, чтобы продемонстрировать усилия Вьетнама занять "нейтральную позицию в отношении войны в Украине".

Мистер Чонг был женат на Нго Тхи Ман, у них было двое детей. Сейчас дальнейшая судьба семьи умершего вьетнамского лидера неизвестна.