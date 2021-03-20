У нічному клубі в США трапилася стрілянина: є загибла і постраждалі

У нічному клубі Далласа вночі проти 20 березня невідомий відкрив вогонь по людях. Згодом зловмиснику вдалося втекти з місця події.

Деталі стрілянини у США

Інцидент трапився близько 01:30 у нічному клубі Pryme. На місце події викликали правоохоронців.

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Поліцейські встановили, що між двома групами людей всередині клубу виник конфлікт. Через це одна людина витягла вогнепальну зброю та почала стріляти.

Що відомо про постраждалих

Внаслідок стрілянини загинула 21-річна жінка.

Крім того, 5 людей отримали травми, їх відвезли у лікарні. Дехто з них перебуває у критичному стані.

Зауважимо, правоохоронці не встановили особу того, хто стріляв. Все тому, що йому вдалося втекти з місця події.

Останні випадки стрілянини у США