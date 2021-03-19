У Мексиці невідомі нападники атакували конвой поліціянтів та вбили 13 правоохоронців. Вони влаштували засідку в штаті Мехіко.

Зокрема, невідомі особи напали на поліційний конвой неподалік населеного пункту Коатепек Харінас. За даними AP, це вбивство правоохоронців є наймасовішим в країні впродовж останніх кількох років.

Читайте також У Мексиці повністю дозволили марихуану

На вбивство поліціянтів вже відреагував міністр безпеки штату Мехіко Родріго Мартінес-Селіс. За його словами, 8 убитих правоохоронців були співробітниками поліції штату, а 5 – приписані до державної прокуратури.

Цей напад – образа мексиканської держави. Ми дамо відповідь з усією силою та підтримкою закону,

– наголосив міністр.

Для того, щоб виявити нападників, у Мексиці залучили національну гвардію та військових, які проводять пошуки на землі та з повітря.

До теми У Мексиці трапилася масова стрілянина: 10 людей загинули

Варто зауважити, що наразі невідомо, скільки ймовірних членів злочинного угрупування загинули під час нападу.