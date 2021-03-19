13 загиблих правоохоронців: у Мексиці напали на поліційний конвой
У Мексиці невідомі нападники атакували конвой поліціянтів та вбили 13 правоохоронців. Вони влаштували засідку в штаті Мехіко.
Джерело:Associated Press
Зокрема, невідомі особи напали на поліційний конвой неподалік населеного пункту Коатепек Харінас. За даними AP, це вбивство правоохоронців є наймасовішим в країні впродовж останніх кількох років.
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На вбивство поліціянтів вже відреагував міністр безпеки штату Мехіко Родріго Мартінес-Селіс. За його словами, 8 убитих правоохоронців були співробітниками поліції штату, а 5 – приписані до державної прокуратури.
Цей напад – образа мексиканської держави. Ми дамо відповідь з усією силою та підтримкою закону,
– наголосив міністр.
Для того, щоб виявити нападників, у Мексиці залучили національну гвардію та військових, які проводять пошуки на землі та з повітря.
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Варто зауважити, що наразі невідомо, скільки ймовірних членів злочинного угрупування загинули під час нападу.
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