У Мексиці схвалили закон, який дозволяє купувати марихуану в рекреаційних цілях. Відтак Мексика стала третьою країною в світі, де повністю легалізували канабіс.

Так, тепер мексиканці зможуть зберігати до 28 грамів марихуани та вирощувати до 6 рослин вдома. До теми Чому важливо легалізувати канабіс: пояснення МОЗ Закон підтримали 316 депутатів, 129 проголосували проти, а ще 23 – утрималися. Сенат Мексики схвалив документ ще в листопаді 2020 року. Канабіс у Мексиці: що відомо Враховуючи понад 128 мільйонів людей, що живуть у Мексиці, країна стане найбільшим ринком легального канабісу в світі. Крім неї, марихуана повністю легалізована в Уругваї та Канаді.

Використання медичного канабісу дозволено в Мексиці з 2017 року.

дозволено в Мексиці з 2017 року. Водночас Мексика є найбільшим каналом постачання наркотиків в США. Влада сподівається, що саме легалізація марихуани підірве злочинність, однак аналітики стверджують, що основний дохід угрупуванням приносять кокаїн і синтетичні наркотики. Зверніть увагу! Частково канабіс дозволений у 30 країнах, ще у 14 – використання в медичних цілях. В Україні поширення та зберігання канабісу карається законом. Щоправда, останнім часом ведуть дискусії про легалізацію медичної марихуани. Де легалізована марихуана / Інфографіка 24 каналу