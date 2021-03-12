В Мексике одобрили закон, который позволяет покупать марихуану в рекреационных целях. Поэтому Мексика стала третьей страной в мире, где полностью легализовали каннабис.

Итак, теперь мексиканцы смогут хранить до 28 граммов марихуаны и выращивать до 6 растений дома.

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Закон поддержали 316 депутатов, 129 проголосовали против, а еще 23 – воздержались. Сенат Мексики одобрил документ еще в ноябре 2020 года.

Каннабис в Мексике: что известно

Учитывая более 128 миллионов людей, живущих в Мексике, страна станет крупнейшим рынком легального каннабиса в мире. Кроме нее, марихуана полностью легализована в Уругвае и Канаде.

Использование медицинского каннабиса разрешено в Мексике с 2017 года.

В то же время Мексика является крупнейшим каналом поставки наркотиков в США. Власти надеются, что именно легализация марихуаны подорвет преступность, однако аналитики утверждают, что основной доход группировкам приносят кокаин и синтетические наркотики.

Обратите внимание! Частично каннабис разрешен в 30 странах, еще в 14 – использование в медицинских целях. В Украине распространение и хранение каннабиса карается законом. Правда, в последнее время ведут дискуссии о легализации медицинской марихуаны.