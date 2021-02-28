У Мексиці трапилася масова стрілянина: 10 людей загинули
На заході Мексики 27 лютого невідомі стріляли у 13 осіб. Прокуратура регіону почала розслідування за фактом масового вбивства.
Джерело:Прокуратура Халіско
Деталі стрілянини у Мексиці
Трагедія трапилася у мексиканському муніципалітеті Тонала штату Халіско.
Читайте також Невідомі відкрили вогонь по низці людей у США: серед потерпілих – і літні, підлітки
На тротуарі на вулиці Еміліано Сапата виявили тіла 10 чоловіків з вогнепальними ранами.
Усередині будинку поблизу знайшли пораненого неповнолітнього хлопця. У нього також стріляли.
У прокуратурі додали, що під час стрілянини постраждали ще дві людини – жінка та неповнолітній хлопець. Їх відвезли у лікарню для надання медичної допомоги.
Хто стріляв у людей
Правоохоронці працюють, аби отримати дані про агресорів. Наразі відомо лише, що у жертв стріляли люди з вантажівки, яка проїжджала повз,
– розповіли у відомстві.
Тіла загиблих передадуть на експертизу для їхньої ідентифікації.
За інформацією місцевого видання Radio Formula, вогонь відкрили невідомі на трьох автомобілях. Після стрілянини вони зникли в невідомому напрямку. Зараз їх пошуки тривають.
На місце трагедії прибули співробітники Національної гвардії і міністерства національної оборони. Що стало причиною масового вбивства, невідомо.
Поділитися новиною