В Мексике случилась массовая стрельба: 10 человек погибли
На западе Мексики 27 февраля неизвестные стреляли в 13 человек. Прокуратура региона начала расследование по факту массового убийства.
Источник:Прокуратура Халиско
Детали стрельбы в Мексике
Трагедия случилась в мексиканском муниципалитете Тонала штата Халиско.
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На тротуаре на улице Эмилиано Сапата обнаружили тела 10 мужчин с огнестрельными ранами.
Внутри дома поблизости нашли раненого несовершеннолетнего парня. В него также стреляли.
В прокуратуре добавили, что во время стрельбы пострадали еще два человека – женщина и несовершеннолетний парень. Их отвезли в больницу для оказания медицинской помощи.
Кто стрелял в людей
Правоохранители работают, чтобы получить данные об агрессорах. Пока известно лишь, что в жертв стреляли люди из проезжавшего мимо грузовика,
– рассказали в ведомстве.
Тела погибших передадут на экспертизу для их идентификации.
По информации местного издания Radio Formula, огонь открыли неизвестные на трех автомобилях. После стрельбы они скрылись в неизвестном направлении. Сейчас их поиски продолжаются.
На место трагедии прибыли сотрудники Национальной гвардии и министерства национальной обороны. Что стало причиной массового убийства, неизвестно.
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