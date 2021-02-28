На западе Мексики 27 февраля неизвестные стреляли в 13 человек. Прокуратура региона начала расследование по факту массового убийства.

Детали стрельбы в Мексике

Трагедия случилась в мексиканском муниципалитете Тонала штата Халиско.

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На тротуаре на улице Эмилиано Сапата обнаружили тела 10 мужчин с огнестрельными ранами.

Внутри дома поблизости нашли раненого несовершеннолетнего парня. В него также стреляли.

В прокуратуре добавили, что во время стрельбы пострадали еще два человека – женщина и несовершеннолетний парень. Их отвезли в больницу для оказания медицинской помощи.

Кто стрелял в людей

Правоохранители работают, чтобы получить данные об агрессорах. Пока известно лишь, что в жертв стреляли люди из проезжавшего мимо грузовика,

– рассказали в ведомстве.

Тела погибших передадут на экспертизу для их идентификации.

По информации местного издания Radio Formula, огонь открыли неизвестные на трех автомобилях. После стрельбы они скрылись в неизвестном направлении. Сейчас их поиски продолжаются.

На место трагедии прибыли сотрудники Национальной гвардии и министерства национальной обороны. Что стало причиной массового убийства, неизвестно.

Обратите внимание! По данным Yahoo News, в штате функционирует преступный картель "Халиско нового поколения". Он один из самых жестоких и могущественных в Мексике. Ранее полиция нашла в штате 18 полиэтиленовых пакетов с останками людей.