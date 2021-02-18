Неизвестные открыли огонь по группе людей в США: среди пострадавших – и пожилые, подростки
В Филадельфии (штат Пенсильвания, США) неизвестные открыли огонь. В результате по меньшей мере 8 человек получили ранения. При жизни пожилого мужчины пока борются медики. Также среди пострадавших – девушка-подросток.
Источник:NBC10 Philadelphia
Стрельба произошла днем - примерно в 14:50 17 февраля (21:50 по Киеву). Место инцидента – рядом с автобусной станцией и медицинским центром.
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Подробнее об инциденте
- Возраст раненых – от 17 до 71 года.
- 71-летний мужчина находится в критическом состоянии. Состояние остальных – стабильное.
- На месте стрельбы обнаружены 2 единицы оружия.
- Задержали менее 1 человека.
Мы видели, как они бежали, и люди падали, и я подумала: "Боже мой, это случайный выстрел",
– отметила одна из свидетелей.
Что известно о типах ранения пострадавших
- 22-летний мужчина получил ранение в спину.
- 21-летний мужчина – в правую ногу.
- 53-летний мужчина – в правую ногу.
- 36-летняя женщина – в правое бедро.
- 70-летний мужчина – в правое бедро.
- 17-летняя девочка – в правую руку.
- 48-летний мужчина – ссадины в живот.
- 71-летний мужчина получил ранение один раз в живот и несколько раз в обе ноги.
Смотрите видео последствий стрельбы в Филадельфии
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