В Филадельфии (штат Пенсильвания, США) неизвестные открыли огонь. В результате по меньшей мере 8 человек получили ранения. При жизни пожилого мужчины пока борются медики. Также среди пострадавших – девушка-подросток.

Стрельба произошла днем ​​- примерно в 14:50 17 февраля (21:50 по Киеву). Место инцидента – рядом с автобусной станцией и медицинским центром.

Предыдущее громкое событие Открыл огонь по детям: в США – ужасная стрельба с погибшими

Подробнее об инциденте

Возраст раненых – от 17 до 71 года.

71-летний мужчина находится в критическом состоянии. Состояние остальных – стабильное.

На месте стрельбы обнаружены 2 единицы оружия.

Задержали менее 1 человека.

Мы видели, как они бежали, и люди падали, и я подумала: "Боже мой, это случайный выстрел",

– отметила одна из свидетелей.

Что известно о типах ранения пострадавших

22-летний мужчина получил ранение в спину.

21-летний мужчина – в правую ногу.

53-летний мужчина – в правую ногу.

36-летняя женщина – в правое бедро.

70-летний мужчина – в правое бедро.

17-летняя девочка – в правую руку.

48-летний мужчина – ссадины в живот.

71-летний мужчина получил ранение один раз в живот и несколько раз в обе ноги.

Смотрите видео последствий стрельбы в Филадельфии

BREAKING: The moment shots are fired at Broad and Olney. We don’t see the shooter, but you can see people on the sidewalk running for safety. 7 people were shot. @NBCPhiladelphia pic.twitter.com/BbjPLvBDEV — Aaron Baskerville (@ABaskerville10) February 17, 2021

Заметим! Похожее нападение произошло в начале февраля в Лондоне. Но там злоумышленники были вооружены ножами. В результате 1 человек погиб и еще 9 получили ранения.