В американском штате Оклахома в ночь 2 февраля произошла ужасная трагедия. В одном из домов города Маскоги мужчина открыл огонь по родственникам: погибли 5 детей и один взрослый.

Источник: USA Today

Стрелка задержали почти сразу, он пробовал убежать.

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Стрелок является родственником погибших

В руках мужчины было оружие. После недолгой погони, его таки догнали копы. Правоохранители говорят, что задержанный является родственником погибших, однако кем именно – пока неизвестно.

В доме обнаружили 5 тел и 2 раненых

В доме, где произошло жуткое убийство, обнаружили тело одного мужчины и четырех детей. Один из мальчиков еще был жив, поэтому его вертолетом доставили в больницу. Однако ребенок умер. Ранения получила и женщина, она сейчас в крайне тяжелом состоянии в реанимации.

По предварительной информации, к таким страшным последствиям привела ссора на бытовой почве.

Недавно произошла стрельба в Индианаполисе

Отметим, что всего несколько дней назад в США прогремела еще одна жуткая стрельба. В Индианаполисе в жилом доме открыли огонь, жертвами которого стали 5 человек.

Смотрите на карте, где расположен город Маскоги: