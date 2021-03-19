В Мексике неизвестные нападавшие атаковали конвой полицейских и убили 13 правоохранителей. Они устроили засаду в штате Мехико.

В частности, неизвестные лица напали на полицейский конвой недалеко от населенного пункта Коатепек Харинас. По данным AP, это убийство правоохранителей является самым массовым в стране на протяжении последних нескольких лет.

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На убийство полицейских уже отреагировал министр безопасности штата Мехико Родриго Мартинес-Селис. По его словам, 8 убитых правоохранителей были сотрудниками полиции штата, а 5 – приписаны к государственной прокуратуре.

Это нападение – оскорбление мексиканского государства. Мы дадим ответ со всей силой и поддержкой закона,

– подчеркнул министр.

Для того, чтобы выявить нападавших, в Мексике привлекли Национальную гвардию и военных, которые проводят поиски на земле и с воздуха.

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Стоит заметить, что пока неизвестно, сколько вероятных членов преступной группировки погибли во время нападения.