На місці загибелі Флойда у США застрелили людину
У США в штаті Міннеаполіс виникла стрілянина. Це сталось саме на тому місце, де раніше загинув чорношкірий чоловік Джордж Флойд.
Джерело:CNN
У результаті цього інциденту теж загинула одна людина.
До речі Невідомі відкрили вогонь по низці людей у США: серед потерпілих – і літні, підлітки
Як виникла стрілянина
Між двома людьми почалась перепалка. Після цього один чоловік відкрив вогонь по іншому. Постраждалого забрали до лікарні, де він й помер.
У поліції не розповіли, між ким саме виникла сварка. Наразі обставини події з'ясовують.
Де стрілець
Відомо, що особу стрільця ще не встановили. Його не затримали, тож правоохоронці просили місцевих жителів про допомогу, аби знайти його авто. Машину описували як світлий Suburban. На автівці були вогнепальні пошкодження.
Смерть Флойда: що відомо
- Афроамериканець Джордж Флойд помер 25 травня 2020 року.
- Його затримали 4 поліцейських за те, що він розплачувався у магазині фальшивою банкнотою.
- Проти чоловіка використали задушливий прийом, тому й він загинув.
- Поліцейських звільнили. Однак через смерть Флойда у США виникли масові протести проти свавілля поліції. Згодом вони переросли у заворушення.
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