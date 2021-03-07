На месте гибели Флойда в США застрелили человека
В США в штате Миннеаполис возникла стрельба. Это произошло именно на том месте, где ранее погиб чернокожий мужчина Джордж Флойд.
Источник:CNN
В результате этого инцидента тоже погиб один человек.
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Как возникла стрельба
Между двумя людьми началась перепалка. После этого один мужчина открыл огонь по другому. Пострадавшего забрали в больницу, где он и умер.
В полиции не рассказали, между кем именно возникла ссора. Сейчас обстоятельства происшествия выясняют.
Где стрелок
Известно, что личность стрелка еще не установили. Его не задержали, поэтому правоохранители просили местных жителей о помощи, чтобы найти его авто. Машину описывали как светлый Suburban. На машине были огнестрельные повреждения.
Смерть Флойда: что известно
- Афроамериканец Джордж Флойд умер 25 мая 2020 года.
- Его задержали 4 полицейских за то, что он расплачивался в магазине фальшивой купюрой.
- Против мужчины использовали удушающий прием, поэтому и он погиб.
- Полицейских уволили. Однако из-за смерти Флойда в США возникли массовые протесты против произвола полиции. Впоследствии они переросли в беспорядки.
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