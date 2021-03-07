В результате этого инцидента тоже погиб один человек.

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Как возникла стрельба

Между двумя людьми началась перепалка. После этого один мужчина открыл огонь по другому. Пострадавшего забрали в больницу, где он и умер.

В полиции не рассказали, между кем именно возникла ссора. Сейчас обстоятельства происшествия выясняют.

Где стрелок

Известно, что личность стрелка еще не установили. Его не задержали, поэтому правоохранители просили местных жителей о помощи, чтобы найти его авто. Машину описывали как светлый Suburban. На машине были огнестрельные повреждения.

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