Нідерланди хочуть ініціювати нову справу проти Росії через катастрофу MH17, – ЗМІ

Нідерланди планують ініціювати новий судовий процес проти Росії у справі катастрофи MH17. Тепер – по лінії Міжнародної організації цивільної авіації ICAO.

Такою інформацією поділилися джерела місцевого телеканалу RTL. Співрозмовники медіа переконані, що цей розгляд "буде багатообіцяючим".

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Що дасть новий позов проти Росії

У справі по лінії ICAO Нідерландам потрібно буде довести, що Росія порушила Чиказьку конвенцію про міжнародну цивільну авіацію 1944 року. Згідно з нею, кожна держава у світі має утримуватися від застосування зброї проти цивільних літаків. Також документ передбачає, що життя людей, які перебувають на борту повітряних суден, не повинні наражатися на небезпеку.

Якщо ICAO визнає Росію винною, це посилить тиск на Москву щодо визнання відповідальності. Або це може бути й підставою для іншого судового процесу,

– кажуть в RTL.

За ким – вирішальне "слово"

Наразі остаточного рішення про новий розгляд ще не ухвалили. Цим має зайнятися новий уряд Нідерландів. Втім, наразі ще тривають переговори щодо його формування. Досить ймовірно, що до судового процесу приєднається Австралія. У моторошній авіатрощі загинули 27 громадян цієї країни.

Що відомо про хід справи MH17

Судовий процес у справі MH17 в Нідерландах розпочався на початку березня 2020 року. У листопаді 2021 розпочався новий блок слухань. Прокурори, зокрема, повинні оголосити, про яке покарання проситимуть для обвинувачених.

У ході попереднього блоку до суду звернулися родичі загиблих. Їхніх захисників намагалися залякати. У поліцію заявили щонайменше про 4 підозрілі випадки переслідування. В цьому підозрюють Росію.

Відомо, що суд хоче допитати полковника Сергія Мучкаєва, командира 53 зенітно-ракетної бригади в Курську. Розслідування вказує на те, що саме її установка "Бук" збила цивільний літак.

ICAO – це спеціалізована установа ООН, яка координує міжнародне співробітництво держав щодо діяльності цивільної авіації. Її учасниками є близько 190 держав.