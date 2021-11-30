Нидерланды хотят инициировать новое дело против России за катастрофу MH17, – СМИ

Нидерланды планируют инициировать новый судебный процесс против России по делу катастрофы MH17. Теперь – по линии Международной организации гражданской авиации ICAO.

Такой информацией поделились источники местного телеканала RTL. Собеседники медиа убеждены, что это рассмотрение "будет многообещающим".

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Что даст новый иск против России

По делу по линии ICAO Нидерландам нужно будет доказать, что Россия нарушила Чикагскую конвенцию о международной гражданской авиации 1944 года. Согласно ей, каждое государство в мире должно воздерживаться от применения оружия против гражданских самолетов. Также документ предусматривает, что жизнь людей, находящихся на борту воздушных судов, не должна подвергаться опасности.

Если ICAO признает Россию виновной, это усилит давление на Москву по признанию ответственности. Или это может быть и основанием для другого судебного процесса,

– говорят в RTL.

За кем – решающее "слово"

Пока окончательного решения о новом рассмотрении еще не приняли. Этим должно заняться новое правительство Нидерландов. Впрочем, пока еще продолжаются переговоры по его формированию. Весьма вероятно, что к судебному процессу присоединится Австралия. В жуткой авиакатастрофе погибли 27 граждан этой страны.

Что известно о ходе дела MH17

Судебный процесс по делу MH17 в Нидерландах начался в начале марта 2020 года. В ноябре 2021 начался новый блок слушаний. Прокуроры, в частности, должны объявить, о каком наказании будут просить для обвиняемых.

В ходе предыдущего блока в суд обратились родственники погибших. Их защитников пытались запугать. В полицию заявили по меньшей мере о 4 подозрительных случаях преследования. В этом подозревают Россию.

Известно, что суд хочет допросить полковника Сергея Мучкаева, командира 53 зенитно-ракетной бригады в Курске. Расследование указывает на то, что именно ее установка "Бук" сбила гражданский самолет.

. ICAO – это специализированное учреждение ООН, которое координирует международное сотрудничество государств по деятельности гражданской авиации. Его участниками являются около 190 государств.