У них важка доля: історія притулку на Харківщині, де дбають про тварин з деокупованих територій

Через повномасштабну війну безліч українців опинилися у біді – втратили дах над головою та навіть своїх близьких. На жаль, у не менше жахливу ситуацію потрапили й тварини. Чимало хвостиків власники покинули напризволяще, рятуючись від обстрілів.

Проте людяність і добро завжди сильніші. Зокрема, у Харкові працює організація Animals 911 Ukrainians. Волонтери утримують й прилаштовують тварин зі звільнених територій Харківщини. Деякі пухнастики вивезені з гарячих точок – Бахмута, Часового Яру, Слов'янська. Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

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Які потреби є у притулку

Зараз котики й собачки з області живуть у Харкові. Міжнародні організації підтримують їх харчами. За словами Черненко, перша потреба – співпраця з ветеринарами. Безумовно, є команда фахівців, які допомагають. Але тварин дуже багато: щонайменше 400 собак і 50 котів. Крім того, є чимало маленьких кошенят.

Друга потреба – прилаштувати у добрі руки. Деяких кошеня та собак будуть забирати європейці та американці. Волонтери хочуть, щоб долучалися й українці.

Річ у тім, що в кожного з цих тваринок дуже важка доля. Чимало хвостиків з пораненнями. До прикладу, є пес з-під Ізюма. У нього була відкрита рана й відсутня лапа. Найімовірніше, він підірвався на міні.

Є й дуже старенькі собаки. Песику на ім'я Коля, розповіла Черненко, понад 18 років. Йому наврядчи знайдуть домівку. Він хворіє, йому потрібен специфічний догляд. Але пес залишиться у волонтерів у максимально комфортних умовах, які можливо створити.

Підтримка необхідна. Потрібні добрі руки, добрі люди, добрі серця, які знову відриються для усіх цих тварин,

– закликала кореспондентка з Харкова.

На щастя, волонтери зустрічають чимало небайдужих людей. Кошенят, яким ледь виповнився місяць, також охоче розбирають. Крім того, їм оперативно надають необхідну допомогу – наприклад, рятують оченята і так далі.

Одного песика вирішила забрати жінка, яка побачила публікацію у соцмережах. Наразі готуються документи, за 2 – 3 місяці він вирушить до Німеччини.

Гості притулку у Харкові / Фото 24 Каналу

"Цей з Олексіївки з ножовими пораненнями, єдиний з міста, що в нас. Цей з Донецької області, худий був. А це – гарний хлопчик. Просто тягнуться мисливці, не хочеться віддати, щоб одні тварини сприяли вбивству інших. Він такий розумний, усе знає, усе розуміє", – розповів засновник ініціативи Роберт Саргсян.

Крім того, волонтери зіштовхнулися з проблемою при передачі хвостиків за кордон. Має пройти щонайменше 90 днів після початку процедури, поки оформлюються усі документи, проводиться вакцинація і таке інше. Тож третя потреба волонтерів – скоротити цей термін, принаймні на час війни. З цим запитом вони звертаються до можновладців та урядовців.

Часто люди бачать цуценя чи кошеня і прагнуть отримати саме маленьку тваринку, щоб самостійно виховувати її. А за ці 90 днів підростає тварина, і бувають випадки, коли відмовляються,

– відзначила Черненко.

Кореспондентка наголосила, що нерідко українці просто забирають до себе тваринок, даруючи їм притулок й турботу. Здавалося б, населений пункт або селище – майже повністю розбите. Попри це, людина, яка там залишилася або туди повернулася, збирає довкола себе кинутих собак та котів.

"Хоча, наприклад, родина пенсіонерів живе на свої дві пенсії, але при них кілька десятків тварин. Таких добрих ініціатив дуже багато, це приємно бачити. кожному потрібна підтримка.

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