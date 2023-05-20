У них тяжелая судьба: история приюта на Харьковщине, где заботятся о животных с деоккупированных территорий

Из-за полномасштабной войны множество украинцев оказались в беде – потеряли крышу над головой и даже своих близких. К сожалению, в не менее ужасную ситуацию попали и животные. Многие хвостики владельцы покинули на произвол судьбы, спасаясь от обстрелов.

Однако человечность и добро всегда сильнее. В частности, в Харькове работает организация Animals 911 Ukrainians. Волонтеры содержат и пристраивают животных с освобожденных территорий Харьковщины. Некоторые пушистики вывезены из горячих точек – Бахмута, Временного Яра, Славянска. Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

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Какие потребности есть у приюта

Сейчас котики и собачки из области живут в Харькове. Международные организации поддерживают их продовольствием. По словам Черненко, первая потребность – сотрудничество с ветеринарами. Безусловно, есть команда помогающих специалистов. Но животных очень много: не менее 400 собак и 50 кошек. Кроме того, есть немало маленьких котят.

Вторая потребность – пристроить в хорошие руки. Некоторых котят и собак будут забирать европейцы и американцы. Волонтеры хотят, чтобы приобщались и украинцы.

Дело в том, что у каждого из этих животных очень тяжелая судьба. Многие хвостики с ранениями. К примеру, есть пес из-под Изюма, у которого была открытая рана и отсутствовала лапа. Скорее всего, он подорвался на мине.

Есть и очень старенькие собаки. Песику по имени Коля, рассказала Черненко, более 18 лет. Ему вряд ли найдут дом. Он болеет, ему нужен специфический уход. Но пес останется у волонтеров в максимально комфортных условиях, которые можно создать.

Поддержка необходима. Нужны добрые руки, добрые люди, добрые сердца, которые снова откроются всем этим животным,

– призвала корреспондентка из Харькова.

К счастью, волонтеры встречают немало небезразличных людей. Котят, которым едва исполнился месяц, охотно разбирают. Кроме того, им оперативно оказывают необходимую помощь – например, спасают глазки и так далее.

Одну собачку решила забрать женщина, которая увидела публикацию в соцсетях. Сейчас готовятся документы, через 2 – 3 месяца он отправится в Германию.

Гости приюта в Харькове / Фото 24 Канала

"Этот из Алексеевки с ножевыми ранениями, единственный из города, что у нас. Этот из Донецкой области, худой был. А это – хороший мальчик. Просто тянутся охотники, не хочется отдать, чтобы одни животные способствовали убийству других. Он такой умный, все знает, все понимает", – рассказал основатель инициативы Роберт Саргсян.

Кроме того, волонтеры столкнулись с проблемой при передаче хвостиков за границу. Должно пройти не менее 90 дней после начала процедуры, пока оформляются все документы, проводится вакцинация и т.д. Поэтому третья потребность волонтеров – сократить этот срок, по крайней мере, во время войны. С этим запросом они обращаются к чиновникам и чиновникам.

Часто люди видят щенка или котенка и стремятся получить именно маленькое животное, чтобы самостоятельно воспитывать его. А за эти 90 дней подрастает животное, и бывают случаи, когда отказываются,

– отметила Черненко.

Корреспондентка подчеркнула, что нередко украинцы просто забирают к себе животных, даря им убежище и заботу. Казалось бы, населенный пункт или поселок – почти полностью разбит. Несмотря на это, человек, который там остался или туда вернулся, собирает вокруг себя брошенных собак и кошек.

"Хотя, например, семья пенсионеров живет на свои две пенсии, но при них несколько десятков животных. Таких добрых инициатив очень много, это приятно видеть. Каждому нужна поддержка", – подытожила корреспондентка.

Черненко о приюте, который занимается животными с деоккупированных территорий: смотрите видео

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