Німеччина має зрозуміти одне: чи зміниться підтримка Берліну у 2024 році

Німеччина активно допомагає Україні у загарбницькій війні, яку розпочала Росія. Водночас з певних міркувань Берлін не поспішає надавати Києву справді важливу зброю для фронту.

При цьому німецьке суспільство дуже лояльно ставиться до України та допомагає нашому війську донатами. Про це 24 Каналу розповів німецький політолог Сергій Сумленний, зауваживши, що Німеччина є українським союзником.

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Німеччині необхідно зрозуміти найважливіше

Стратегічно Німеччина дає на боці України. Зокрема, вже укладені попередні домовленості про спільне виробництво бронетехніки та озброєння з корпорацією Rheinmetall, зокрема і інші.

Немає сумнівів у тому, що Німеччина є союзником України. Питання в тому, наскільки німецька допомога масштабна, оперативна та гнучка. Важливо, чи є в Німеччині розуміння того, що це наша спільна боротьба за те, щоб ця війна закінчилася перемогою свободи. Щоб війна не перейшла на терени ЄС та НАТО,

– наголосив політолог.

Безсумнівно, допомога, яку вже надала Німеччина для України є надзвичайно важливою. Зокрема, ЗРК Patriot вже врятували тисячі українських життів. Однак це не все.

"Я боюсь, що в німецькому уряді немає розуміння того, що ми зараз допомагаємо Україні не лише для того, щоб припинити і закінчити цей жах і це вбивство, що коїть Росія на теренах України. Має бути і базовий інстинкт самозбереження, тому що якщо Україна не переможе, то наслідки цієї війни прийдуть до нас", – зазначив Сумленний.

Багато німецьких політиків відкидають той факт, що Росія може загрожувати і Європейському Союзу. Однак якщо країні-агресору вдасться перемогти Україну, навряд чи вона на цьому зупиниться.

Німці підтримують Україну

У німецькому суспільстві підтримка України є дуже високою. Це стає зрозуміло зі соціологічних опитувань, і з донатів, які німці перераховують для України.

У нашій компанії регулярно роблять збори на підтримку української армії, переважно на дрони. Я бачу, як німці донатять тисячі євро. Коли люди коментують свій донат, пишуть, що те, що уряд не дає повинні надати вони, або що їм соромно за Олафа Шольца, – зауважив Сергій Сумленний.

При цьому в німецькому уряді суперечок щодо України вже немає.

На початку повномасштабного вторгнення дві з трьох партій уряду – ліберали і "Зелені" – критикували Шольца за його апатію. Однак після передачі перших "Леопардів" критика припинилася, і зараз є консенсус.

"Консенсус полягає в тому, що Україна отримує засоби ППО, і вони справді рятують життя. Але засоби ППО не можуть виграти війну. Акценти ставка на засоби ППО означає те, що росіяни мають час і можливість вдосконалити свої стратегії, технології, комбінувати різні шляхи нападів", – пояснив політолог.

Росіяни готувалися з початку літа, накопичуючи свої запаси. Починаючи з 29 грудня, окупанти на практиці застосовують свої нові знання і запаси зброї.

29 грудня Росія масовано обстріляла всю Україну. Від атаки постраждало щонайменше 159 людей, 39 – загинуло.Вранці 2 січня окупанти знову завдали ударів по Україні. Як наслідок, у Києві, станом на 15:00 двоє загиблих та 49 поранених. У Харкові – одна загибла та 52 постраждалих.

"Це прямий наслідок позиції соціал-демократичної партії Німеччини, яка сказала, що готова давати засоби ППО, але нічого далекобійного надасть. У цьому є провина Шольца", – наголосив Сумленний.

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