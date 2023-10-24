Не дорахувались грошей для України: чи може Німеччина зупинити допомогу Києву

У бюджеті Німеччини на 2024 рік бракує 5 мільярдів євро для допомоги України. Така звістка насторожила українців і викликала питання щодо подальшої підтримки нашої країни.

Висновки про позицію Німеччини щодо України є дуже перебільшеними. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Він пояснив, що Берлін зараз цілковито відданий підтримці України.

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Німеччина має тверду позицію

У виданні Bild зауважили, що в проєкті бюджету Німеччини на 2024 рік заклали мало грошей для України — не вистачає понад 5 мільярдів євро. Певні кошти були виділені, однак їх суттєво бракує для певних видів озброєння. Додамо, що остаточний бюджет мають затвердити у середині листопада.

Вони говорять про цю цифру на фінансовий 2024 рік. По місяцю ця цифра невелика – близько 400 мільйонів. Це для бюджету Німеччини ні про що, тим паче гроші братимуть з резервного фонду. Позиція Німеччини доволі чітка,

– зазначив Валерій Клочок.

Зауважимо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц один із перших прибув до Ізраїлю та на тлі цього виступив із заявою про масштабну депортацію нелегалів з Німеччини. Однозначно висловився Шольц і про підтримку України, наголосивши, що вона продовжуватиметься.

"Це не той Шольц, що був у березні 2022 року. Це дві різні людини. Тому я не вбачаю, що для нас, мовляв, не знайшли 5 мільярдів євро у бюджеті Німеччині, і це стане проблемою для України. Тому що є дискусія і є розуміння необхідності її (допомоги – 24 Канал) виділення", – підкреслив Клочок.

Із заявою щодо подальшої підтримки України днями виступила й міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. За її словами, на тлі загострення ситуації на Близькому Сході, Німеччина ще пильніше спостерігатиме за ситуацією в Україні. Звісно, що такі заяви не робляться просто так.

Валерій Клочок про підтримку Німеччини: дивитись відео

Варто розуміти, що певні проблеми із виділенням коштів для України в німецькому уряді – це не питання "підтримувати Україну чи ні", адже в цьому політики одностайні.

"Політика Німеччини довгі роки була про демілітаризацію. Нині їм треба дещо в головах змінити. Але на міжнародній арені ця країна працює потужно", – підсумував Клочок.

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