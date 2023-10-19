Шольц, який здійснив візит на Близький Схід, розкритикував кремлівського диктатора за те, що той засудив Ізраїль і підтримав терористів ХАМАС. Також лідеру Німеччини не сподобалося, як Путін спекулює на темі жертв серед мирного населення, поки Росія вбиває українців.

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Шольца обурила позиція Путін щодо війни між ХАМАС та Ізраїлем

Шольц пояснив, що його "обурило", що саме Путін, який веде жорстоку війну проти України, "оплакує жертви серед цивільного населення".

Більш цинічним, ніж це, бути не може,

– сказав канцлер Німеччини.

Путін не висловив співчуття Ізраїлю, мирні жителі якого загинули внаслідок нападу ХАМАС. Водночас він закликав Ізраїль і ХАМАС до переговорів.

Лідер Кремля пропонує створити державу Палестину зі столицею у Східному Єрусалимі. Після нападу на Ізраїль бойовики ХАМАС подякували Путіну "за таку позицію"

Росія намагалася протягнути антиізраїльську резолюцію в Радбезі ООН, яку було відхилено. У резолюції не було засудження ХАМАС за напад на Ізраїль.

Як писало видання The Wall Street Journal, атака ХАМАС і позиція Москви зруйнувала делікатний союз між Росією та Ізраїлем. Попри це, 16 жовтня Путін провів переговори з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

Що ще сказав Шольц про війну між ХАМАС та Ізраїлем

Шольц вимагає негайного звільнення всіх людей, які були захоплені ХАМАС в Секторі Гази. За його словами, заручники повинні бути звільнені "без жодних попередніх умов".

Серед заручників є кілька громадян Німеччини.

Шольц описав наслідки нападу ХАМАС на Ізраїль як "найсерйознішу кризу, яку Близький Схід пережив за останні десятиліття". Він дав зрозуміти, що війна ХАМАС проти Ізраїлю може розширитися і матиме руйнівні наслідки для всього Близького Сходу.

Шольц чітко дав зрозуміти, що цивільне населення Гази також страждає від режиму терору. Зокрема, палестинці також є "жертвами й заручниками ХАМАС".

Канцлер зазначив, що ХАМАС "взяв їх під свій контроль за допомогою державного перевороту".

Що Шольц сказав про Україну