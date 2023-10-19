Під час свого виступу у Бундестазі канцлер Олаф Шольц пролив світло на те, що очікувати Україні. За його словами, основою цього пакета допомоги будуть саме засоби протиповітряної оборони, необхідні для захисту від російських атак.

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Німеччина посилить ППО України

За словами Шольца, Німеччина надалі постачатиме нашу державу озброєнням. Водночас до анонсованого пакета входитиме "все, що необхідно для протиповітряної оборони".

Звернімо увагу на те, що німецьке Міністерство оборони раніше заявляло, що планує надати нашій країні додаткову установку ЗРК Patriot, а також нові системи IRIS-T, нові зенітні установки Gepard і боєприпаси.

Від Шольца вимагають Taurus

Голова Християнсько-демократичного союзу, депутат Бундестагу Фрідріх Мерц 19 жовтня зазначив, що найбільша опозиційна партія вкотре закликала Олафа Шольца схвалити передачу Україні крилатих ракет Taurus, пише Bild.

За словами німецького політика, у Кремлі висловлюють надію, що підтримка України з боку Заходу ослабне.

Путін розраховує на те, що ми втомимося і станемо недбалими в нашій підтримці України,

– наголосив Мерц.

З урахуванням цього він підкреслює, що необхідно дати ворогові збагнути, що він з відповідними сподіваннями прорахувався. За словами Мерца, на саміті Європейського союзу, запланованому на наступний тиждень, Кремль має отримати "дуже чіткий та безпомилковий сигнал". Щоб глава Кремля зрозумів, що може не сподіватися на послаблення підтримки України.

Водночас глава ХДС за те, щоб питання передачі ракет Taurus "розблокували" якомога швидше.

Тим часом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що американських ракет ATACMS буде більше. Він розкрив секретні домовленості між Джо Байденом і Володимиром Зеленським. За словами очільника відомства, відповідний тип озброєння наша держава отримуватиме на постійній основі.