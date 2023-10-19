Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський пояснив 24 Каналу, навіщо США об'єднали підтримку для кількох країн в один пакет допомоги. Зазначимо, що 19 жовтня Байден виступить з промовою та проситиме Конгрес надати допомогу Україні та Ізраїлю.

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Республіканці не зможуть виступити проти

Цього тижня Білий дім має попросити у Конгресу згоду на ухвалення нової фінансової угоди, яка одночасно підтримає бюджет України, Ізраїлю та Тайваню. Документ повністю ще не сформований, однак вже відома сума, яку проситиме Байден.

Україна може отримати 60 мільярдів доларів допомоги, а 40 мільярдів доларів підуть на допомогу Ізраїлю та Тайваню, а також на посилення охорони на кордоні з Мексикою, яка постійно перебуває під тиском мігрантів з Південної Америки, країн Африки та Азії.

Об'єднання допомоги в одному пакеті, ймовірно, є кроком спрямованим на те, щоб республіканцям, які скептично ставляться до фінансової та військової підтримки України, було складніше голосувати проти цієї ініціативи,

– мовив експерт-міжнародник.

Оскільки члени республіканської партії активно виступають за підтримку Ізраїлю, а головним напрямком внутрішньої діяльності партії та передвиборчих обіцянок є боротьба з нелегальною міграцією.

Головне, щоб цей пакет ухвалили й Україна мала змогу боротися з російською агресією. Сподіваємося, що Україна отримає те, чого вона потребує, адже тут головне, щоб допомога не була призупинена. Зараз важливий етап українського спротиву,

– додав Желіховський.

На думку експерта-міжнародника, рішення про спільний пакет допомоги одразу кільком країнам було прийняте для того, щоб залучитися якомога більшою підтримкою конгресменів.

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