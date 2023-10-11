Російський публіцист зі США Андрій Піонтковський розповів 24 Каналу, чому Байден зараз хоче виділити Україні 100 мільярдів доларів на фінансування озброєнь та гуманітарної допомоги аж на 1,5 року.

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Немає часу дискутувати

В адміністрації Байдена розглядають законопроєкт про одноразову витрату на підтримку України у розмірі 100 мільярдів доларів. Цієї суми нашій країні має вистачити до січня 2025 року. Втім, поки рано радіти, оскільки це лише один з варіантів, який розглядає Білий дім.

Я спершу чув цифру 60 мільярдів, потім 70, а тепер 100. Але що точно відомо, то це те, що адміністрація президента США вже заявила, що відкладений законопроєкт щодо 24 мільярдів, не будуть вносити після обрання нового спікера. Ми всі сподіваємося, що це буде проукраїнський спікер,

– мовив Піонтковський.

Зверніть увагу! Американський президент Байден попросив 24 мільярди доларів додаткової допомоги для України. Проте нещодавно ЗМІ повідомили, що лідер США хоче уникнути внутрішньої політичної проблеми з підтримкою України напередодні президентських виборів. Тому наразі він розглядає великий пакет допомоги для нашої держави.

Впродовж найближчих тижнів проукраїнські сенатори від обох партій можуть швидко прийняти річний пакет допомоги для України. За попередніми оцінками, він може сягнути від 50 до 100 мільярдів доларів.

Орієнтовно новий річний пакет допомоги українцям Сполучені Штати можуть ухвалити у період від 16 жовтня до 17 листопада.

Бюджет на новий рік означає до першого жовтня 2024 року, а за новою ідеєю – до 21 січня 2025 року. Майже до президентських виборів у США,

– додав російський публіцист зі США.

На його думку, це спільна точка зору Байдена і проукраїнських республіканців розв'язати питання підтримки України. Зараз немає часу дискутувати – воювати потрібно.

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