Российский публицист из США Андрей Пионтковский рассказал 24 Каналу, почему Байден сейчас хочет выделить Украине 100 миллиардов долларов на финансирование вооружений и гуманитарной помощи на 1,5 года.

Важно Байден одобрил передачу ATACMS Украине к визиту Зеленского в США, – New Yorker

Нет времени дискутировать

В администрации Байдена рассматривают законопроект об одноразовом расходе на поддержку Украины в размере 100 миллиардов долларов. Этой суммы нашей стране должно хватить до января 2025 года. Впрочем, пока рано радоваться, поскольку это лишь один из вариантов, рассматриваемых Белым домом.

Я сначала слышал цифру 60 миллиардов, потом 70, а теперь 100. Но что точно известно, то это то, что администрация президента США уже заявила, что отложенный законопроект по 24 миллиардам не будут вносить после избрания нового спикера. Мы все надеемся, что это будет проукраинский спикер,

– сказал Пионтковский.

Обратите внимание! Американский президент Байден попросил 24 миллиарда долларов дополнительной помощи для Украины. Однако недавно СМИ сообщили, что лидер США хочет избежать внутренней политической проблемы с поддержкой Украины в преддверии президентских выборов. Поэтому он рассматривает большой пакет помощи для нашего государства.

В ближайшие недели проукраинские сенаторы от обеих партий могут быстро принять годовой пакет помощи для Украины. По предварительным оценкам, он может составить от 50 до 100 миллиардов долларов.

Ориентировочно новый годовой пакет помощи украинцам Соединенные Штаты могут принять в период с 16 октября по 17 ноября.

Бюджет на новый год означает до 1 октября 2024 года, а по новой идее – до 21 января 2025 года. Почти до президентских выборов в США,

– добавил российский публицист из США.

По его мнению, это общая точка зрения Байдена и проукраинских республиканцев решить вопрос поддержки Украины. Сейчас нет времени обсуждать – воевать нужно.

Объявит ли Байден одноразовый пакет на 100 миллиардов: смотрите видео

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