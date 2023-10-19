Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский объяснил 24 Каналу, зачем США объединили поддержку нескольких стран в один пакет помощи. Отметим, что 19 октября Байден выступит с речью и будет просить Конгресс оказать помощь Украине и Израилю.

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Республиканцы не смогут выступить против

На этой неделе Белый дом должен попросить у Конгресса согласие на принятие нового финансового соглашения, которое одновременно поддержит бюджет Украины, Израиля и Тайваня. Документ полностью еще не сформирован, однако уже известна сумма, которую просит Байден.

Украина может получить 60 миллиардов долларов помощи, а 40 миллиардов долларов пойдут на помощь Израилю и Тайваню, а также на усиление охраны на границе с Мексикой, постоянно находящейся под давлением мигрантов из Южной Америки, стран Африки и Азии.

Объединение помощи в одном пакете, вероятно, является шагом, направленным на то, чтобы республиканцам, которые скептически относятся к финансовой и военной поддержке Украины, было сложнее голосовать против этой инициативы.

– сказал эксперт-международник.

Поскольку члены республиканской партии активно выступают за поддержку Израиля, а главным направлением внутренней деятельности партии и предвыборных обещаний является борьба с нелегальной миграцией.

Главное, чтобы этот пакет принял и Украина имела возможность бороться с российской агрессией. Надеемся, что Украина получит то, в чем она нуждается, ведь здесь главное, чтобы помощь не была приостановлена. Сейчас важный этап украинского сопротивления,

– добавил Желиховский.

По мнению эксперта-международника, решение о совместном пакете помощи сразу нескольким странам было принято для того, чтобы привлечь как можно большую поддержку конгрессменов.

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