Протести проти ультраправої партії "АдН" у Німеччині: чому на вулиці вийшли 1,4 мільйона осіб

У орієнтовно у 100 німецьких містах була хвиля протестів. Люди вийшли на мітинг проти ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН).

Починаючи з п'ятниці, 19 січня, й протягом вихідних мітинги були в найбільших містах Німеччини. Зокрема, мовиться про Берлін, Кельн, Мюнхен. Планували демонстрації також у Котбусі, Дрездені, Хемніці на сході.

Дивіться також Виробимо та інтегруємо, якщо замовлять, – Taurus Systems спростували слова про брак ракет

Що відомо про мітинги в Німеччині

Німецька поліція розповіла, що на мітинги вийшли тисячі людей. Зокрема, за їхніми даними:

у Берліні орієнтовно 100 000 людей зібралися біля Бундестагу або нижньої палати парламенту.;

у Мюнхені – орієнтовно 80 тисяч людей. Хоч організатори кажуть про 200 тисяч. До речі, марш скасували через велику кількість людей, присутніх попросили розійтися;

у Кельні – близько 10 000 мітингувальників.

Мовник ARD заявив, що у Німеччині на демонстрації 20 січня вийшли орієнтовно 250 тисяч демонстрантів з плакатами на кшталт "нацисти геть".

Відомо, що 35 тисяч осіб протестували 20 січня у Франкфурті на марші "Захистимо демократію". Вони заповнили центральну площу, де організатори планували провести мітинг, а також навіть другу прилеглу площу та вулиці між ними. За даними поліції, акція була мирною.

Мітинг 19 січня у Гамбурзі довелося припинити раніше, адже людей вийшло набагато більше, ніж планували. Хоч поліція говорила, що в акції взяли участь 50 тисяч людей, та організатори говорили про 80 тисяч.

Чому люди у Німеччині виходять на протести

Хвиля мобілізації проти ультраправої партії була викликана 10 січня звітом розслідувального видання Correctiv, який показав, що члени "АдН" зустрілися з екстремістами в Потсдамі в листопаді, щоб обговорити висилку іммігрантів і "неасимільованих громадян",

– пояснили журналісти.

За їхніми даними, там також були члени консервативного Християнсько-демократичного союзу (ХДС), основної опозиційної партії.

Журналісти-розслідувачі розповідали, що учасники зустрічі говорили про "реміграцію", що в ультраправих колах вживають як так зване маскувальне слово для висилки іммігрантів та меншин.

Саме ця інформація й шокувала мешканців Німеччини, адже партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) займає високі позиції в опитуваннях громадської думки напередодні великих регіональних виборів у східній Німеччині (там найбільше підтримують партію).

До речі, до демонстрантів на минулих вихідних доєднувався канцлер Олаф Шольц. Він зазначив, що виселення іммігрантів або громадян рівнозначний "нападу на нашу демократію, і, своєю чергою, на всіх нас".

Натомість в партії "АдН" заявили, що вони справді були на зустрічі. Проте їхні пропозиції щодо реміграції, які були частиною останнього передвиборчого маніфесту, не включають натуралізованих громадян Німеччини. Про це заявив австрійський ультраправий діяч Мартін Зельнер (не член "АдН").

Регіональні вибори мають пройти в трьох федеральних землях на сході Німеччини (у Бранденбурзі, Саксонії й Тюрингії) восени 2024 року. На всіх трьох землях в опитуваннях зі значним відривом лідирувала партія "АдН".