Протесты против ультраправой партии "АдН" в Германии: почему на улицы вышли 1,4 миллиона человек

В ориентировочно в 100 германских городах была волна протестов. Люди вышли на митинг против ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдН).

Начиная с пятницы, 19 января, и в выходные митинги были в крупнейших городах Германии. В частности, говорится о Берлине, Кельне, Мюнхене. Планировали демонстрации также в Котбусе, Дрездене, Хемнице на востоке.

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Что известно о митингах в Германии

Немецкая полиция рассказала, что на митинги вышли тысячи человек. В частности, по их данным:

в Берлине ориентировочно 100 000 человек собрались возле Бундестага или нижней палаты парламента;

в Мюнхене – ориентировочно 80 тысяч человек. Хотя организаторы говорят о 200 тысячах. Кстати, марш отменили из-за большого количества людей, собравшихся попросили разойтись;

в Кельне – около 10 000 митингующих.

Вещатель ARD заявил, что в Германии на демонстрации 20 января вышли ориентировочно 250 тысяч демонстрантов с плакатами типа "нацисты прочь".

Известно, что 35 тысяч человек протестовали 20 января во Франкфурте на марше "Защитим демократию". Они заполнили центральную площадь, где организаторы планировали провести митинг, а также вторую близлежащую площадь и улицы между ними. По данным полиции, акция была мирной.

Митинг 19 января в Гамбурге пришлось прекратить раньше, ведь людей вышло гораздо больше, чем планировали. Хотя полиция говорила, что в акции приняли участие 50 тысяч человек, но организаторы говорили о 80 тысячах.

Почему люди в Германии выходят на протесты

Волна мобилизации против ультраправой партии была вызвана 10 января отчетом расследовательного издания Correctiv, показавшим, что члены "АдН" встретились с экстремистами в Потсдаме в ноябре, чтобы обсудить высылку иммигрантов и "неассимилированных граждан",

– объяснили журналисты.

По их данным, там также находились члены консервативного Христианско-демократического союза (ХДС), основной оппозиционной партии.

Журналисты-расследователи рассказывали, что участники встречи говорили о "ремиграции", что в ультраправых кругах употребляют как так называемое маскировочное слово высылки иммигрантов и меньшинств.

Именно эта информация и шокировала жителей Германии, ведь партия "Альтернатива для Германии" (АдН) занимает высокие позиции в опросах общественного мнения накануне крупных региональных выборов в восточной Германии (там больше поддерживают партию).

Кстати, к демонстрантам в минувшие выходные присоединялся канцлер Олаф Шольц. Он отметил, что выселение иммигрантов или граждан равнозначно "нападению на нашу демократию, и, в свою очередь, на всех нас".

В то же время в партии "АдН" заявили, что они действительно были на встрече. Однако их предложения по ремиграции, которые были частью последнего предвыборного манифеста, не включают в себя натурализованных граждан Германии. Об этом заявил австрийский ультраправый деятель Мартин Зельнер (не член АдН).

Региональные выборы пройдут в трех федеральных землях на востоке Германии (в Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии) осенью 2024 года. На всех трех землях в опросах со значительным отрывом лидировала партия "АдН".