У Німеччині над АЕС з шаленою швидкістю пролетіли дрони: до цього може бути причетна Росія

У Німеччині зафіксували проліт дронів над атомною електростанцією у землі Шлезвіг-Гольштейн. Прокуратура вже розпочала розслідування.

Так, безпілотники пролетіли над промисловою зоною. У цьому підозрюють російських агентів, які могли запустити швидкісні дрони Орлан-10.

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У Німеччині над атомною електростанцією зафіксували дрони

Німецька газета-таблоїд пише, що дрони пролетіли над промисловою зоною, де розташовані АЕС, термінал скрапленого природного газу та хімічні заводи, на високій швидкості. Востаннє їх там помітили саме сьогодні, 22 серпня. Через це частину співробітників місцевої поліції привели в бойову готовність.

Як зазначає Bild, один безпілотник пролетів над зупиненою атомною електростанцією ще кілька днів тому, 20 серпня. Він рухався зі швидкістю понад сто кілометрів на годину. У внутрішньому звіті поліції згадується про кілька порушень "безпольотної зони". Ймовірно, для цього залучили військовий безпілотник.

Прокуратура Фленсбурга підтверджує порушення попередньої справи за підозрою в агентурній діяльності з метою саботажу через неодноразові польоти безпілотників над найважливішими об'єктами інфраструктури в Шлезвіг-Гольштейні,

– розповів старший прокурор Бернд Вінтерфельд.

Як вдалося з'ясувати журналістам, польоти безпілотників над промисловим об'єктом почали фіксувати з 8 серпня. Попередньо, їх можуть запускати російські агенти з суден у Північному морі. У Службі державної безпеки ФРН припускають, що це були російські безпілотники "Орлан-10".

Такий тип дронів має радіус дії від 500 до 600 кілометрів і літає зі швидкістю понад 100 кілометрів за годину. Зауважимо, ці БпЛА активно застосовуються окупантами у війні проти України. Вони використовуються у диверсійних цілях.

Раніше стало відомо, що на військові базі НАТО у німецькому місті Гайленкірхен, а також на базі у Кельні виявили забруднення питної води. Військові бази відразу закрили, а в Німеччині почали розслідування. Депутати Бундестагу Маркус Фабер та Костянтин фон Ноц вважають, що до цього може бути причетна Росія.