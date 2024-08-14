Про це повідомляє німецька газета Bild та зазначає, що йдеться про забруднення питної води, передає 24 Канал. Подібна причина була знайдена і в казармах біля Кельна.

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У Німеччині підозрюють диверсію на авіабазі НАТО

Військово-повітряна база НАТО в німецькому місті Гайленкірхен закрили через підозру диверсії. Станом на зараз триває розслідування. Вже є інформація про одного затриманого внаслідок інциденту.

Відповідну інформацію підтвердив й речник Територіального командування збройних сил Німеччини в Берліні, пише Reuters. Серед іншого, в Гайленкірхені базуються розвідувальні літаки Альянсу.

Однак небезпеки для мирних жителів немає, оскільки казарми мають власну водопомпову станцію.

Незадовго до цього німецький журнал Der Spiegel повідомив, що тисячам співробітників заборонили пити воду з-під крана на військовій базі Кельн-Ван поблизу аеропорту Кельна. Місцева влада підтвердила, що бараки були опечатані, але не надала подробиць.

Близько 4300 солдатів і 1200 цивільних працюють на базі, де базуються військово-повітряні сили Міністерства оборони Німеччини. Видання стверджує, що на базу, можливо, було проникнення.