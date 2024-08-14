Об этом сообщает немецкая газета Bild и отмечает, что речь идет о загрязнении питьевой воды, передает 24 Канал. Подобная причина была найдена и в казармах возле Кельна.

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В Германии подозревают диверсию на авиабазе НАТО

Военно-воздушная база НАТО в немецком городе Гайленкирхен закрыли из-за подозрения диверсии. По состоянию на сейчас продолжается расследование. Уже есть информация об одном задержанном в результате инцидента.

Соответствующую информацию подтвердил и представитель Территориального командования вооруженных сил Германии в Берлине, пишет Reuters. Среди прочего, в Гайленкирхене базируются разведывательные самолеты Альянса.

Однако опасности для мирных жителей нет, поскольку казармы имеют собственную водопомповую станцию.

Незадолго до этого немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что тысячам сотрудников запретили пить воду из-под крана на военной базе Кельн-Ван вблизи аэропорта Кельна. Местные власти подтвердили, что бараки были опечатаны, но не предоставили подробностей.

Около 4300 солдат и 1200 гражданских работают на базе, где базируются военно-воздушные силы Министерства обороны Германии. Издание утверждает, что на базу, возможно, было проникновение.