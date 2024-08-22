В Германии над АЭС с бешеной скоростью пролетели дроны: к этому может быть причастна Россия

В Германии зафиксировали пролет дронов над атомной электростанцией в земле Шлезвиг-Гольштейн. Прокуратура уже начала расследование.

Так, беспилотники пролетели над промышленной зоной. В этом подозревают российских агентов, которые могли запустить скоростные дроны Орлан-10.

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В Германии над атомной электростанцией зафиксировали дроны

Немецкая газета-таблоид пишет, что дроны пролетели над промышленной зоной, где расположены АЭС, терминал сжиженного природного газа и химические заводы, на высокой скорости. Последний раз их там заметили именно сегодня, 22 августа. Из-за этого часть сотрудников местной полиции привели в боевую готовность.

Как отмечает Bild, один беспилотник пролетел над остановленной атомной электростанцией еще несколько дней назад, 20 августа. Он двигался со скоростью более ста километров в час. Во внутреннем отчете полиции упоминается о нескольких нарушениях "бесполетной зоны". Вероятно, для этого привлекли военный беспилотник.

Прокуратура Фленсбурга подтверждает возбуждение предварительного дела по подозрению в агентурной деятельности с целью саботажа из-за неоднократных полетов беспилотников над важнейшими объектами инфраструктуры в Шлезвиг-Гольштейне,

– рассказал старший прокурор Бернд Винтерфельд.

Как удалось выяснить журналистам, полеты беспилотников над промышленным объектом начали фиксировать с 8 августа. Предварительно, их могут запускать российские агенты с судов в Северном море. В Службе государственной безопасности ФРГ предполагают, что это были российские беспилотники "Орлан-10".

Такой тип дронов имеет радиус действия от 500 до 600 километров и летает со скоростью более 100 километров в час. Заметим, эти БпЛА активно применяются оккупантами в войне против Украины. Они используются в диверсионных целях.

Ранее стало известно, что на военные базе НАТО в немецком городе Гайленкирхен, а также на базе в Кельне обнаружили загрязнение питьевой воды. Военные базы сразу закрыли, а в Германии начали расследование. Депутаты Бундестага Маркус Фабер и Константин фон Ноц считают, что к этому может быть причастна Россия.