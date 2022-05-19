У Німеччині невідомий влаштував стрілянину в гімназії: щонайменше 1 людина постраждала

У німецькому місті Бремерхафен уранці 19 травня невідомий влаштував стрілянину в місцевій гімназії. На місці працюють правоохоронці, злочинця затримали.

Зараз правоохоронці допитують зловмисника, який влаштував стрілянину. До гімназії прибули медики та батьки учнів.

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Чутки про двох злочинців не підтвердили

Постріли у гімназії пролунали вранці. Однак правоохоронці вже затримали зловмисника та відвезли його у відділення поліції. Водночас з'явилися чутки про те, що нападників було двоє, але правоохоронці цього поки що не підтверджують, однак у будівлі школи проводять обшуки.

Учні старших класів досі перебувають у будівлі, забарикадувавшись у своїх класах. За даними ЗМІ, усередині гімназії зараз щонайменше 200 учнів.

Під час стрілянини одна людина зазнала тяжних поранень. У поліції повідомили, що це працівник гімназії.

Для батьків створили гарячу лінію

Для батьків учнів, які зараз перебувають у будівлі, створили гарячу лінію. Ініціатором цього стала адміністрація навчального закладу. До гімназії уже прибули чимало батьків.

Також до гімназії прибули волонтери та місцевий пастор, щоб подбати про дітей після того, як вони покинуть приміщення.

Крім того, місцева влада планує створити центр допомоги учням і батькам.

Останні гучні випадки стрілянини у світі

7 квітня в Тель-Авіві в Ізраїлі невідомий влаштував стрілянину, унаслідок якої загинули 2 людей і ще щонайменше 15 постраждали.

11 квітня у місті Сідар-Рапідс у США відбулася стрілянина в клубі Taboo. За свідченнями очевидців, зловмисник був один. Трагедія забрала життя 2 людей, ще 10 зазнали поранень.

12 квітня невідомий влаштував стрілянину на одній із станцій метро в Нью-Йорку, а потім втік у залізничний тунель. Через це щонайменше 13 людей зазнали поранень, а рух потягів метрополітену частково призупинили.

15 травня в американському місті Баффало 18-річний хлопець влаштував стрілянину у супермаркеті Tops Friendly Markets у Баффало. Він вбив 10 людей, а ще троє зазнали поранень. Нападника затримали, але він не визнає своєї провини.

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