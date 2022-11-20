Російське лобі втратило свою вагу на Заході, з ними не будуть вести перемовини, – політолог

Росія фактично втратила вплив на країни Заходу. Попри це, Москві вдається співпрацювати з західними партнерами України у низці економічних питань.

Про це 24 каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. За його словами, на Заході все менше дослухаються до людей, які представляють інтереси Росії.

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"Ніхто не буде вести дружніх перемовин з Росією"

Це свідчить про те, що Кремль вже не здатний впливати на ситуацію у світі так, як це було раніше.

Російське лобі втратило свою вагу через токсичність, якої набула Росія для країн Заходу. Ніхто не буде демонстративно зустрічатися з представниками російських державних компаній чи політичного класу і вести перемовини у дружній атмосфері,

– наголосив Вігірінський.

Він додав, що не йдеться про Віктора Орбана чи умовно нейтрального до Росії Ердогана. Говорити з Москвою не хочуть насамперед США та країни ЄС, серед яких – Франція та Німеччина.

Захід продовжує співпрацю з Росією у певних сферах

Політолог зазначив, що водночас не можна відкидати того, що західні країни, хоча й не піддаються лобі Росії, оцінюють вагу Москви у певних секторах глобальної економіки. Вігірінський наголосив, що це потрібно розуміти, аби не розчаруватися у західних партнерах.

Лондонська біржа металів – майданчик, на якому відбувається торгівля дефіцитними та коштовними видами металів, потрібними для виробництва напівпровідників – не ухвалила рішення про те, щоб заборонити продаж товарів з Росії. Усе тому, що світові ця сировина потрібна,

– розповів політолог.

Він також нагадав, що скоро може запрацювати цінова стеля на російську нафту від країн G7. За словами Вігірінського, якщо перевізники дотримуватимуться цінових обмежень, то, ймовірно, нафту перевозитимуть за допомогою страхових компаній Великої Британії та на суднах, які належать Кіпру та Греції.

Росія викристала зернову угоду у власних інтересах

Ще одним випадком, коли інтереси Заходу та Росії фактично зійшлися, стала угода про відновлення експорт продовольства з портів України. Як розповів політолог, опираючись на підсумки виконання зернової угоди, Україна експортувала 11 мільйонів тонн урожаю. Росія ж на підставі цієї угоди експортувала 15 мільйонів тонн.

Чи є у цьому інтерес Росії й чи він відповідає інтересам Європи? Так, напевно, є. Принаймні з точки зору подолання глобального голоду, недопущення стагнування економіки та соціальних бунтів у країнах, що розвиваються,

– сказав Вігірінський.

Однак, за його словами, у цьому випадку не можна категорично говорити про те, що Росія продавила свої інтереси.

"Якщо я скажу так, то вийде, що я знецінюю значення для нас зернової угоди та роботу ЗСУ, які відвоювали острів Зміїний, що дозволило налагодити цей коридор", – зауважив політолог.

"Ідеологічні розбіжності відходять на другий план"

Він додав, що російського диктатора Владіміра Путіна така ситуація співпраці з Заходом цілком влаштовує.

Ті питання, в яких є ідеологічні розбіжності, відходять на другий план. Є зацікавленість західних країн у Росії як у постачальнику певних товарів. На цих моментах і формується їхня співпраця,

– зазначив Вігірінський.

Він додав, що при цьому Росія та західні країни "не обіцяють один одному дружбу".

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Відносини Росії та Заходу: коротко