З носа пішла кров: під Тернополем за загадкових обставин помер одномісячний малюк
13 листопада 2021 , 23:15Читать новость на русском
Джерело:пресслужба Нацполіції
У Тернопільській області раптово помер хлопчик, якому був лише 1 місяць. В дитини пішла з носа кров.
Інцидент стався в селищі Козова на Бережанщині. Лікарі, на жаль, не встигли врятували малюка.
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Що відомо про смерть малюка
Фельдшер бригади екстреної меддопомоги повідомив, що хлопчик помер. Коли лікарі приїхали на виклик, то вже було запізно.
Батьки зауважили, що ввечері дитині стало погано, а невдовзі вони побачили кров, яка йшла з носа малюка. Яка причина смерті – наразі невідомо.
Більше деталей стане відомо вже після того, як проведуть судово-медичну експертизу. Як повідомили експерти, на тілі хлопчика не зафіксували слідів насильництва.Зауважимо! Наразі правоохоронці проводять слідчі дії.
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