У Липецькій області Росії сталася аварія військового літака МіГ-31, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинжал". За попередніми даними, екіпаж літака встиг катапультуватися. Інцидент трапився під час виконання планового польоту. Наразі причини аварії не уточнюються.

Про це повідомило міністерство оборони країни-агресора, передає 24 Канал. Що відомо про від'ємне приземлення російського літака?