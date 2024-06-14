Китай контролює російську економіку: що на це вказує

Через напад Росії на Україну, Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти економіки країни-агресорки. Ворогу, аби втримати стабільність усередині країни доводиться балансувати на валютному ринку, шукаючи інші партнерства. Відтепер китайський юань стане головною іноземною валютою у Росії.

Голова фонду "Русь сидящая" Ольга Романова розповіла 24 Каналу, що рішення Владіміра Путіна, внаслідок американських санкцій, пов'язати російську економіку із Китаєм не матиме позитивних наслідків для країни. Вона додала, що це призведе до ще більшої залежності від Пекіну.

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Залежна економіка Росії

Ольга Романова наголосила, що у Росії відсутня економічна стабільність за час війни в Україні, яку розпочав Путін.

Уся економіка перейшла під контроль Китаю. Це офіційно, адже у Росії тепер все прив'язано до юанів. Стабільність у державі буде залежати від Китаю,

– висловилася голова фонду "Русь сидящая".

Вона зазначила, що китайський юань також залежить від долара, адже це найважливіша світова валюта. Отже, у Росії прив'язка до долара залишиться через юань.

Вигода для Китаю

США ввели нові санкції проти Росії , завдавши удару по Московській фондовій біржі. У відповідь там оголосили про припинення торгівлі доларом і євро з 13 червня 2024 року. Крім того, на біржі більше не можна торгувати фінансовими інструментами, акціями та дорогоцінними металами, якщо розрахунки здійснюються у цих валютах.

Через санкції проти Росії та тісну співпрацю Москви із Пекіном світова економіка, як і політика, на думку Романової, стала двополярною. Китай стає потужним конкурентом США.

Війна в Україні впливає на інтереси Китаю. Виходить так, що це війна між Сходом та Заходом,

– припустила вона.

Нова іноземна валюта у Росії