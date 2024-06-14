Куди зник вантаж з Росії

Величезний державний китайський трейдер сировини, Wuchan Zhongda Group Co, зазнав збитків через зникнення партії міді, яка мала надійти з Росії, вартістю майже 20 мільйонів доларів. Замість цього, метал було зареєстровано як значно дешевший граніт і, ймовірно, відправлено до Туреччини.

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Це підтверджують записи судноплавної компанії, яка займалася обробкою партії. Однак, Wuchan Zhongda відмовилася надавати офіційні коментарі з цього приводу.

Wuchan Zhongda Group Co купила 2 000 тонн рафінованої міді у російського металургійного заводу, яка мала бути доставлена минулого місяця. За словами людей, обізнаних з інцидентом, вона так і не дійшла до порту,

– йдеться у матеріалі.

Як повідомляється, співробітники китайської компанії відвідали Росію, щоб з'ясувати ситуацію. Однак, навіть не змогли визначити, де саме розташований завод, з якого мала надійти партія міді.

Шахрайство на ринку купівлі-продажу

За словами співробітників Wuchan Zhongda, компанія придбала метал у російської компанії під назвою "Регіональна металургійна компанія" наприкінці минулого року. Ця партія мала бути продана місцевому трейдеру.

Росія є одним з найбільших світових постачальників міді, а Китай — найбільшим її споживачем. Ризик полягає в тому, що вигідні умови під час високих цін на метал можуть спокусити китайських трейдерів укласти угоди, коли відносини з постачальником не є добре налагодженими,

– зазначили у статті.

Цей інцидент, як повідомляється, завдав чергового удару по міжнародній торгівлі металами і підсилив занепокоєння щодо шахрайства на часто закритому ринку купівлі-продажу сировини.

Цікаво! Китайські фірми, налякані останнім інцидентом, почали проводити внутрішні перевірки власних контрактів з контрагентами.