Куда исчез груз из России

Огромный государственный китайский трейдер сырья, Wuchan Zhongda Group Co, понес убытки из-за исчезновения партии меди, которая должна была поступить из России, стоимостью почти 20 миллионов долларов. Вместо этого, металл был зарегистрирован как значительно более дешевый гранит и, вероятно, отправлен в Турцию.

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Это подтверждают записи судоходной компании, которая занималась обработкой партии. Однако Wuchan Zhongda отказалась предоставлять официальные комментарии по этому поводу.

Wuchan Zhongda Group Co купила 2 000 тонн рафинированной меди у российского металлургического завода, которая должна была быть доставлена в прошлом месяце. По словам людей, знакомых с инцидентом, она так и не дошла до порта,

– говорится в материале.

Как сообщается, сотрудники китайской компании посетили Россию, чтобы выяснить ситуацию. Однако даже не смогли определить, где именно расположен завод, с которого должна была поступить партия меди.

Мошенничество на рынке купли-продажи

По словам сотрудников Wuchan Zhongda, компания приобрела металл у российской компании под названием "Региональная металлургическая компания" в конце прошлого года. Эта партия должна была быть продана местному трейдеру.

Россия является одним из крупнейших мировых поставщиков меди, а Китай – крупнейшим ее потребителем. Риск заключается в том, что выгодные условия во время высоких цен на металл могут соблазнить китайских трейдеров заключить сделки, когда отношения с поставщиком не являются хорошо налаженными,

– отметили в статье.

Этот инцидент, как сообщается, нанес очередной удар по международной торговле металлами и усилил беспокойство относительно мошенничества на часто закрытом рынке купли-продажи сырья.

Интересно! Китайские фирмы, напуганные последним инцидентом, начали проводить внутренние проверки собственных контрактов с контрагентами.