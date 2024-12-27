Почему поставки в мире оказались под угрозой

Это произошло после угроз Дональда Трампа ввести новые пошлины, передает 24 канал со ссылкой на Bloomberg.

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Угроза введения пошлин провоцирует хаос в области бизнеса. Так мировая торговая система становится склонной к различного рода проблемам, в частности из-за больших затрат и уязвимости к сбоям.

Согласно опросу Oxford Economics, которое состоялось среди 156 компаний в двухнедельный период до 10 декабря, глобальная торговая война является главным риском для мировой экономики в течение следующих двух лет. Так считают 65% респондентов.

Интересно! Также 38% опрошенных отметили борьбу между Россией и НАТО. И 14% – конфликт Китая и Тайваня.

Какие последствия будут иметь угрозы Трампа

Кроме того, компании делают заказы на опережение. Другие же из них ищут новых поставщиков или пересматривают действующие условия договора, если имеют такую возможность.

Однако это сопровождается более высокими затратами в виде:

больших запасов;

более дорогой ускоренной доставки;

риска с непроверенными партнерами.

Предприниматели говорят, что прибыль пострадает, а расходы уменьшатся в других местах. Но в конце концов за это все заплатят потребители.

Несмотря на все меры предосторожности, нет гарантии, что стратегии, которые помогли некоторым компаниям выдержать первую торговую войну Трампа, сработают и на этот раз. Проблема в том, что на этот раз в поле его зрения попали как союзники, так и противники.

Кроме того, в портах Китая наблюдался двузначный рост контейнерооборота за две недели после выборов. Оно увеличилось еще больше (почти на 30%) на вторую неделю декабря.

Обратите внимание! Международные грузовые авиарейсы увеличивались минимум на треть еженедельно с середины октября. Сейчас же экономисты ожидают, что это продолжится, потому что клиенты спешат загружать заказы.