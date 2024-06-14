Китай контролирует российскую экономику: что на это указывает
Из-за нападения России на Украину, Соединенные Штаты Америки ввели санкции против экономики страны-агрессора. Врагу, чтобы удержать стабильность внутри страны, приходится балансировать на валютном рынке, ища другие партнерства. Отныне китайский юань станет главной иностранной валютой в России.
Глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала 24 Каналу, что решение Владимира Путина, вследствие американских санкций, связать российскую экономику с Китаем не будет иметь положительных последствий для страны. Она добавила, что это приведет к еще большей зависимости от Пекина.
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Зависимая экономика России
Ольга Романова отметила, что в России отсутствует экономическая стабильность за время войны в Украине, которую начал Путин.
Вся экономика перешла под контроль Китая. Это официально, ведь в России теперь все привязано к юаням. Стабильность в государстве будет зависеть от Китая,
– высказалась глава фонда "Русь сидящая".
Она отметила, что китайский юань также зависит от доллара, ведь это важнейшая мировая валюта. Итак, в России привязка к доллару останется через юань.
Выгода для Китая
Из-за санкций против России и тесного сотрудничества Москвы с Пекином мировая экономика, как и политика, по мнению Романовой, стала двухполярной. Китай становится мощным конкурентом США.
Война в Украине влияет на интересы Китая. Получается так, что это война между Востоком и Западом,
– предположила она.
Новая иностранная валюта в России
- Россия продолжает испытывать последствия западных санкций, что заметно по отчетам центрального банка страны. В отчете указано, что из-за изоляции экономики банк имеет ограниченные возможности в контексте резервов, кроме китайского юаня.
- Китайские банки отказываются работать с российскими компаниями и осуществлять переводы на их счета, что повлекло уменьшение юаневых резервов в России. Такие действия Китая были вызваны угрозами США относительно вторичных санкций. По состоянию на 1 января 2024 российские банки имели юаней на сумму 6,8 миллиарда долларов, что на 25,7% меньше по сравнению с ноябрем. Это снижение может повлиять на импорт России, поскольку Китай ведет торговлю только национальной валютой.
- Российские медиа сообщают, что один из китайских банков заблокировал транзакции для России. Ограничения коснулись и Беларуси, которая поддерживает Кремль. Поэтому российские компании сталкиваются с проблемами в выполнении бизнес-сделок и трудностями с приобретением товаров из Китая.