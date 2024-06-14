Голова фонду "Русь сидящая" Ольга Романова розповіла 24 Каналу, що рішення Владіміра Путіна, внаслідок американських санкцій, пов'язати російську економіку із Китаєм не матиме позитивних наслідків для країни. Вона додала, що це призведе до ще більшої залежності від Пекіну.
Дивіться також Росіяни обдурили китайську компанію на 20 мільйонів доларів: куди зникла партія міді
Залежна економіка Росії
Ольга Романова наголосила, що у Росії відсутня економічна стабільність за час війни в Україні, яку розпочав Путін.
Уся економіка перейшла під контроль Китаю. Це офіційно, адже у Росії тепер все прив'язано до юанів. Стабільність у державі буде залежати від Китаю,
– висловилася голова фонду "Русь сидящая".
Вона зазначила, що китайський юань також залежить від долара, адже це найважливіша світова валюта. Отже, у Росії прив'язка до долара залишиться через юань.
Вигода для Китаю
Через санкції проти Росії та тісну співпрацю Москви із Пекіном світова економіка, як і політика, на думку Романової, стала двополярною. Китай стає потужним конкурентом США.
Війна в Україні впливає на інтереси Китаю. Виходить так, що це війна між Сходом та Заходом,
– припустила вона.
Нова іноземна валюта у Росії
- Росія продовжує відчувати наслідки західних санкцій, що помітно за звітами центрального банку країни. У звіті зазначено, що через ізоляцію економіки банк має обмежені можливості у контексті резервів, крім китайського юаня.
- Китайські банки відмовляються працювати з російськими компаніями та здійснювати перекази на їхні рахунки, що спричинило зменшення юаневих резервів у Росії. Такі дії Китаю були викликані погрозами США щодо вторинних санкцій. Станом на 1 січня 2024 року російські банки мали юанів на суму 6,8 мільярда доларів, що на 25,7% менше порівняно з листопадом. Це зниження може вплинути на імпорт Росії, оскільки Китай веде торгівлю лише національною валютою.
- Російські медіа повідомляють, що один із китайських банків заблокував транзакції для Росії. Обмеження торкнулися і Білорусі, яка підтримує Кремль. Через це російські компанії стикаються з проблемами у виконанні бізнес-угод та труднощами з придбанням товарів із Китаю.