Глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала 24 Каналу, что решение Владимира Путина, вследствие американских санкций, связать российскую экономику с Китаем не будет иметь положительных последствий для страны. Она добавила, что это приведет к еще большей зависимости от Пекина.

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Зависимая экономика России

Ольга Романова отметила, что в России отсутствует экономическая стабильность за время войны в Украине, которую начал Путин.

Вся экономика перешла под контроль Китая. Это официально, ведь в России теперь все привязано к юаням. Стабильность в государстве будет зависеть от Китая,

– высказалась глава фонда "Русь сидящая".

Она отметила, что китайский юань также зависит от доллара, ведь это важнейшая мировая валюта. Итак, в России привязка к доллару останется через юань.

Обратите внимание! США ввели новые санкции против России, нанеся удар по Московской фондовой бирже. В ответ там объявили о прекращении торговли долларом и евро с 13 июня 2024 года. Кроме того, на бирже больше нельзя торговать финансовыми инструментами, акциями и драгоценными металлами, если расчеты осуществляются в этих валютах.

Выгода для Китая

Из-за санкций против России и тесного сотрудничества Москвы с Пекином мировая экономика, как и политика, по мнению Романовой, стала двухполярной. Китай становится мощным конкурентом США.

Война в Украине влияет на интересы Китая. Получается так, что это война между Востоком и Западом,

– предположила она.

Новая иностранная валюта в России