Нова Конституція та без'ядерний статус: як Лукашенко торгується з Путіним

Вперше про це сказав самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю російським ЗМІ наприкінці листопада 2021 року. Він запевнив, що запропонує Москві розмістити ядерну зброю на своїй території, якщо НАТО піде на аналогічний крок у Польщі. Глава МЗС РФ Сергій Лавров прокоментував це як застереження Заходу.

Я б цю заяву сприймав як дуже серйозне застереження, яке продиктоване насамперед тією безрозсудною політикою, яку проводить Захід,

– заявив Лавров.

Наприкінці грудня 2021 року міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей підтвердив, що така можливість дійсно розглядається. За його словами, в Україні нібито "нарощуються сили США і НАТО".

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Безповоротне послаблення позицій Лукашенка

Держдепартамент США висловив занепокоєність тим, що режим Лукашенка ініціює референдум для внесення змін до Конституції, які дозволять розмістити в Білорусі на постійній основі як збройні сили РФ, так і ядерну зброю.

За словами високопоставленого представника Держдеп, це означало б суттєві зміни для Республіки Білорусь, "і подібний крок став би викликом європейській безпеці, який, можливо, вимагатиме відповіді".

В США також зазначили, що це підтверджує безповоротне послаблення позицій режиму Лукашенка в країні, а також розрахунок на всі види підтримки з боку Російської Федерації. Москва ж користується вразливістю білоруського диктатора, який готовий торгуватися всім, аби залишитися при владі.

В США заявили, що Кремль користується вразливістю Лукашенка / Фото Getty Images

Версії для народу та болюча тема для Лукашенка

Протягом півтора року тривала дискусія "продержавних експертів і білоруських чиновників, які обговорювали зміни до нової Конституції". 28 грудня 2021 року цей проєкт був представлений громаді. Під час новорічних свят білоруси нібито могли внести свої пропозиції, які за словами Лукашенка, "обов'язково врахують", а фінальний проєкт буде виставлений на референдум. Колишній перший секретар управління Європи МЗС Білорусі Павло Слюнкін сказав, що ніякої реальної дискусії серед громадян насправді не було.

У Конституції пропонується багато змін. Ключове – це створення нового керівного органу – Всебілоруські народні збори. Це такий "супер парламент", якому надасться велика кількість функцій. Він може оголосити імпічмент президенту, матиме можливість контролювати роботу державних органів, давати доручення, призначати голів Конституційного та Верховного судів. Тобто, цей орган буде мати вагу в законодавчій, виконавчій та судовій сферах. І головою цього органу, скоріше за все, стане Лукашенко. Павло Слюнкін Колишній перший секретар управління Європи МЗС Білорусі

Зміни в Конституцію – це початок можливого транзиту влади. Однак, це не означає, що Лукашенко піде. Це створення інституційних основ на випадок, якщо колись він вирішить це зробити. За словами експерта, самопроголошений президент Білорусі скопіював модель Назарбаєва та вирішив піти тим же шляхом.

Він (Лукашенко – 24 канал) пообіцяв Путіну, що буде проводити цей референдум, щоб знизити градус незадоволення серед населення. Але фактично він утримує цю владу та не збирається нікому віддавати. І ці конституційні зміни просто дозволяють йому створити передумови, щоб колись у перспективі цей транзит влади відбувся,

– додав фахівець.

Паралельно з цим у Конституцію закладали й інші речі. Наприклад, відмову від без'ядерного статусу. За словами Слюнкіна, для Лукашенка це завжди була болюча тема. Він шкодував, що його попередники вивели ядерну зброю з Білорусі. Це рішення приймалося до того, як він прийшов до влади.

Лукашенко створює інституційні основи для транзиту влади / Фото Getty Images

Він (Лукашенко – 24 канал) завжди казав, що "якби у нас була ядерна зброя, то ніхто б не посмів би вводити санкції проти нас, ніхто б нас не лякав". Тому, сьогодні, під час загострення відносин між Заходом та Росією, він сказав: "Якщо раптом НАТО розмістить ядерну зброю на території Польщі,чи раптом відчують серйозну загрозу, то він з радістю розмістить ядерну зброю РФ на своїй території",

– розповів експерт.

Український військовий експерт Михайло Жірохов зазначив, що поки такі заяви Лукашенка – незрозумілий варіант. Захід на це ніяк не відреагував, бо це – зовсім безглуздо. В тому сенсі, що виходити з ядерних домовленостей, які були на початку 90-х, – це ворушити всю систему міждержавних відносин. Той же ж Іран чи Північна Корея досить обережно ставляться до ядерного статусу. А Ізраїль чи Південноафриканська Республіка досі не визнають, що вони мають ядерну зброю.

Тобто, зараз будь-яка країна може відмовитися від без'ядерного статусу та поставити світ на грані ядерної катастрофи. Тому, це скоріше для внутрішніх проблем диктатора Лукашенка. Такі питання мають великий резонанс у світовій спільноті, але дипломати про це не говорять, на рівні ООН це питання не ставиться. Заяви Лукашенка зараз не мають ніякого підґрунтя,

– наголосив фахівець.

Путін вирішив перестрахуватися завдяки Білорусі / Фото Getty Images

"Залежність від Росії"

На думку Слюнкіна, в нинішній ситуації, коли Російська Федерація шантажує світ і висуває ультиматум, розміщення ядерної зброї на території Білорусі – це одна з можливих відповідей, якщо раптом Москва буде незадоволена результатами переговорів, які зараз проходять по лінії США і НАТО.

Якщо говорити з формальної точки зору про закон, то він підпорядкований інтересам народу. Зрозуміло, що в Білорусі відсутні демократичні форми отримання знання того, що хоче народ. Це все замінюється особистим бажанням Лукашенка. Тому в цій Конституції забирається без'ядерний статус. Не тому, що це білоруси цього хочуть, а тому що цього хоче Лукашенко,

– пояснив він.

Цей пункт забирається, а далі на двосторонній основі цю ядерну зброю можуть завезти. Тобто, формально це не розширить кількість країн, які володіють ядерною зброєю – йдеться про розміщення російських ядерних боєголовок на території Білорусі.

Так само американські ядерні боєголовки розташовані в багатьох європейських країнах, при тому, що самі ці країни не є ядерними. Вони є під контролем США. Аналогічну процедуру, на думку Слюнкіна, узгодили Путін та Лукашенко як відповідь на те, якщо переговори не будуть успішними.

Павло Слюнкін / Фото ex-press.by

Я думаю, що це доволі вірогідний сценарій. Звісно, тут до Лукашенка також є питання від Росії, наскільки вона готова дати цю зброю людині, яка часто не може контролювати свої емоції. Але в цілому, якщо Кремль буде все це контролювати, то таке може бути. Звісно, такі речі робляться, бо після 2020 року він дуже став залежний від Росії, яка залишається єдиним зовнішнім гарантом по збереженню його влади,

– наголосив експерт.

Слюнкін зазначив, що Кремль під час протестів підтримав Лукашенка, врятував його та продовжує підтримувати. Тому він розраховується такими речами та діями, які не загрожують його владі, але "дякують Москві за цю підтримку".

Нейтральний статус

Також у новій Конституції забраний пункт про нейтральний статус. Був період, коли Білорусь не визнавала легальність анексії українського Криму та намагалася виступати миротворчим майданчиком по війні в Україні, балансувати свою залежність від Росії з Західними країнами. Зараз все це реально закінчилося.

Зараз Лукашенко відкрито грає на стороні Москви й це для нього екзистенційно важливо. Якби він цього не робив, то, боюся, що Росії він не був би потрібен,

– додав Павло Слюнкін.

На думку керівника Центру стратегічних та зовнішньополітичних досліджень з Мінська Арсенія Сивіцького, референдум щодо внесення змін до Конституції не призведе до появи постійних російських військових баз та розміщення російської ядерної зброї. Хоча дійсно проєктом змін пропонується прибрати положення про прагнення Білорусі до нейтралітету та без'ядерного статусу.

З одного боку, це пов'язано з тим, що Білорусь де-факто та де-юре бере участь у військово-політичних альянсах на двосторонній основі з Росією та ОДКБ.

Проте, замість положення про прагнення до нейтралітету, в новій редакції Конституції з'явиться норма про неможливість військової агресії з території Білорусі проти інших держав, що передбачає збереження монополії застосування військової сили всередині Білорусі. А з іншого боку – на території Білорусі діє атомна електростанція. Таким чином, ці зміни швидше мають скоригувати розрив між деклараціями та реальністю. Арсеній Сивіцький Керівник Центру стратегічних та зовнішньополітичних досліджень з Мінська

Фахівець зазначив, що білоруське керівництво повністю влаштовує архітектура військово-політичного альянсу, що діє з Росією, коли всі рішення приймаються на основі консенсусу. Тобто Мінськ зберігає право вето, а союзні військові компоненти (Регіональне угруповання військ, Єдина регіональна система ППО) перебувають під командуванням білоруської сторони. Сили та засоби Збройних сил РФ під час спільних навчань на території Білорусі знаходяться також під командуванням білоруської сторони – начальника Генерального штабу Збройних сил Білорусі.

Сивіцький зауважив, що поява постійних військових баз Росії в Білорусі підірве монополію Олександра Лукашенка на застосування сили всередині країни, оскільки російські бази традиційно мають екстериторіальний статус і підпорядковуються безпосередньо Кремлю. З цієї причини у 2015 році Мінськ відхилив ініціативу Москви щодо створення російської авіабази.

Наприклад, чинний білорусько-російський Центр спільної підготовки ВПС та ППО підпорядковується білоруській стороні, включаючи сили та кошти, надані йому з боку Росії (екіпажі та ланка Су-30СМ), оскільки не є російською військовою базою,

– додав він.

На думку фахівця, з цієї ж причини російська ядерна зброя не з'явиться у Білорусі. Згідно з військовими доктринальними документами РФ, рішення про застосування ядерної зброї (стратегічної або навіть тактичної) – виняткова прерогатива російського військово-політичного керівництва.

Тому складно уявити, що повноваження ухвалювати рішення щодо використання ядерної зброї Москва передасть своєму союзнику. Так само малоймовірний сценарій, за якого на території Білорусі з'явиться російська ядерна зброя, яка перебуває під безпосереднім командуванням Кремля.

Арсеній Сивіцький впевнений, що поява постійних військових баз та ядерної зброї Росії в Білорусі підірве монополію Лукашенка / Фото з фейсбуку Сивіцького

До того ж, для розміщення російської ядерної зброї в Білорусі немає жодної військової доцільності, особливо після розпаду "Договору про ракети малої та середньої дальності". Більше того, незважаючи на наявність необхідної інфраструктури ще з радянських часів, її реконсервація та відновлення вимагатимуть величезних ресурсів та часу, а це знову ж таки буде неможливим без створення постійних російських баз, на що Мінськ не піде,

– зауважив Сивіцький.

Традиційно Олександр Лукашенко використовує спільні з Росією навчання для демонстрації геополітичної лояльності з метою її подальшої конвертації у фінансову підтримку. Але з урахуванням напружених відносин із західними країнами та Україною, Мінськ також намагається змусити їх зважати на свою суб'єктність. Також він намагається тиснути, щоб змусити ці держави відмовитися від пресингу та санкційної політики проти Білорусі.

Інша річ, що Москва успішно маніпулює прагненням Мінська продемонструвати відданість союзницьким зобов'язанням, виставляючи Білорусь у ролі своєї маріонетки на тлі ескалації з боку Росії та воєнної напруги навколо України.

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