Новая Конституция и безъядерный статус: как Лукашенко торгуется с Путиным

В феврале 2022 года в Беларуси состоится референдум, где будут голосовать за изменения в Конституцию. В новой редакции могут убрать упоминания о безъядерном и нейтральном статусе страны.

Это позволит разместить в Беларуси на постоянной основе как вооруженные силы Российской Федерации, так и ядерное оружие. Какие последствия могут иметь подобные действия – сайт 24 канала узнавал у экспертов.

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Как Беларусь отказалась от ядерного оружия В июле 1993 года Беларусь официально присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Она стала первым государством, добровольно отказавшимся от возможности владения ядерным оружием, которое осталось после распада Советского Союза. Великобритания, Россия и США предоставили стране гарантию безопасности, зафиксировав свои обязательства в Будапештском меморандуме 5 декабря 1994 года. В ноябре 1996 года был завершен вывод ядерного оружия с территории Беларуси.

Каких перемен хочет Лукашенко

Об изменениях в Конституцию Александр Лукашенко впервые упомянул в послании белорусскому народу в июне 2020 года. Это произошло за несколько дней до президентских выборов, которые привели к массовым уличным протестам, жестокой волне репрессий против оппозиции и заявлениям ряда западных стран о непризнании Лукашенко президентом.

Протесты в Беларуси / Фото Getty Images

Тогда он анонсировал перераспределение полномочий между ветвями власти. Более того, эти изменения были условием помощи Кремля во время массовых протестов в Беларуси. Обнародованный проект изменений, который готовился год, Конституции Беларуси убирает упоминания о ее безъядерном и нейтральном статусе. А референдум о поправках должен пройти уже в феврале 2022 года.

в действующей редакции статьи 18 содержится предложение: "Республика Беларусь имеет целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство – нейтральным". В обновленном проекте вместо пункта о безъядерном статусе предлагают добавить следующие слова: "Республика Беларусь исключает военную агрессию со своей территории по отношению к другим государствам".

Чиновники Беларуси и России уже сделали заявления, что возможность разместить на территории страны ядерное оружие РФ возникла из-за якобы "угрозы со стороны Североатлантического альянса".

Лукашенко хочет внести изменения в Конституцию / Фото Getty Images

Впервые об этом сказал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российским СМИ в конце ноября 2021 года. Он заверил, что предложил Москве разместить ядерное оружие на своей территории, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше. Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал это как предостережение Запада.

Я бы это заявление воспринимал как очень серьезное предостережение, которое продиктовано прежде всего той безрассудной политикой, которую проводит Запад,

– заявил Лавров.

В конце декабря 2021 года министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей подтвердил, что такая возможность действительно рассматривается. По его словам, в Украине якобы "наращиваются силы США и НАТО".

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Безвозвратное ослабление позиций Лукашенко

Госдепартамент США выразил обеспокоенность тем, что режим Лукашенко инициирует референдум по внесению изменений в Конституцию, которые позволят разместить в Беларуси на постоянной основе как вооруженные силы РФ, так и ядерное оружие.

По словам высокопоставленного представителя Госдепа, это означало бы существенные изменения для Республики Беларусь, "и подобный шаг стал бы вызовом европейской безопасности, который, возможно, потребует ответа".

В США также отметили, что это подтверждает необратимое ослабление позиций режима Лукашенко в стране, а также расчет на все виды поддержки со стороны Российской Федерации. Москва же пользуется уязвимостью белорусского диктатора, готового торговаться всем, чтобы остаться у власти.