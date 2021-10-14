Нові подробиці стрілянини у Норвегії: нападник з лука вбив 5 людей

Норвегія шокована подіями 13 жовтня у місті Конгсберг. Там невідомий чоловік розстрілював людей з лука.

Через його дії життя втратили 5 людей, як заявили у поліції. Утім, про особу нападника все ще нічого не кажуть.

Тут початок історії Невідомий у Норвегії застрелив людей з лука: його затримала поліція

Нові подробиці стрілянини у Норвегії

Поліція Норвегії повідомила, що у результаті стрілянини 13 жовтня у містечку Конгсберг загинули 5 людей. Також є 2 поранених – серед них і правоохоронець.

Я не можу розкривати вік і стать убитих. Повернемося до цього згодом. Родичів, наскільки мені відомо, повідомили,

– заявив речник поліції Ейвінд Аас.

Терактом напад правоохоронці також поки назвати не готові. Як і повідомити якісь дані про особу нападника, крім віку – 30 років.

Того затримали (він діяв начебто сам), але, за словами Ааса, ще не допитали.

Тож про мотивацію чоловіка поки що нічого не відомо.

норвезькі силовики запевняють, що нападник – громадянин Данії, який, утім, мешкав саме у Конгсберзі.

Доречно нагадати, що в Україні напад із застосуванням стріл також нещодавно був. 19-річна дівчина 6 вересня ходила по школі з арбалетом та стріляла у випадкових учнів та вчителів. На щастя, тоді ніхто не загинув.

Натомість у норвежців ще міцно у пам'яті трагедія 2011 року, коли Андреас Брейвік убив 77 людей.