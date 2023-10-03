Проблем дуже багато: чому на окупованих територіях так часто змінюють "керівників"

Росіяни все частіше міняють на окупованих територіях Запорізької області своїх так званих "керівників". У деяких населених пунктах вже поміняли від трьох "лідерів".

Така часта ротація кадрів пов’язана з великою кількістю проблем, з якими стикнулися російські війська. Про це 24 Каналу розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров, зауваживши, що брак людей – не єдина проблема окупантів.

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З чим пов'язаний потік кадрів

Найперше для своїх цілей ворог використовував колаборантів, яких хотів зробити "обличчям" фейкової влади, але насправді ці люди не мали жодного стосунку до керівництва на тимчасово окупованих територіях. У певний час ворог їх використав, але потім почалися тотальні заміни.

Тепер ворог привозить людей з Росії, часто це досить старші військовослужбовці, пенсіонери росгвардії, які наразі намагаються керувати,

– розповів Іван Федоров.

Проте навіть ці люди починають скаржитися, що окупаційна влада не дбає про місцевих. Ті своєю чергою також намагаються відстоювати свої інтереси, не дивлячись на окупацію.

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Що із заробітними платами

Окрім браку кадрів, в окупантів проблеми з виплатою заробітної плати, яку ворог постійно затримує. А кадровий потенціал настільки низький, що у ворожих комунальних службах сьогодні майже ніхто не хоче працювати. Наприклад, аварійну ситуацію в Бердянську навіть не було кому ліквідовувати.

Такі проблеми стаються і це призводить до безлічі змін, ротацій ворога. І, звісно, є проблема в тому, що вони крадуть самі у себе. Наприклад, одна гауляйтерша тепер сидить у в'язниці за те, що вкрала 4 мільйони рублів,

– сказав міський голова.

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