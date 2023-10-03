Проблем очень много: почему на оккупированных территориях так часто меняют "руководителей"
Россияне все чаще меняют на оккупированных территориях Запорожской области своих так называемых "руководителей". В некоторых населённых пунктах уже поменяли от трёх "лидеров".
Такая частая ротация кадров связана с большим количеством проблем, с которыми столкнулись российские войска. Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров, отметив, что нехватка людей – не единственная проблема оккупантов.
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С чем связан поток кадров
В первую очередь для своих целей враг использовал коллаборантов, которых хотел сделать "лицом" фейковой власти, но на самом деле эти люди не имели никакого отношения к руководству на временно оккупированных территориях. В определенное время враг их использовал, но затем начались тотальные замены.
Теперь враг привозит людей из России, часто это достаточно старшие военнослужащие, пенсионеры росгвардии, которые пытаются управлять,
– рассказал Иван Федоров.
Однако даже эти люди начинают жаловаться, что оккупационные власти не заботятся о местных. Те в свою очередь также пытаются отстаивать свои интересы, несмотря на оккупацию.
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Что с заработными платами
Кроме нехватки кадров, у оккупантов проблемы с выплатой заработной платы, которую враг постоянно задерживает. А кадровый потенциал настолько низок, что во вражеских коммунальных службах сегодня почти никто не хочет работать. Например, аварийную ситуацию в Бердянске даже некому было ликвидировать.
Такие проблемы происходят и это приводит к множеству перемен, к ротациям врага. И, конечно, есть проблема в том, что они воруют сами у себя. К примеру, одна гауляйтерша теперь сидит в тюрьме за то, что украла 4 миллиона рублей,
– сказал городской голова.
Как живет временно оккупированный Мелитополь: последние новости
- В Мелитополе состоялись российские псевдовыборы. После них оккупанты начали еще больше терроризировать местное население, которое вынужденное выезжать из города. Из-за этого растет нехватка кадров.
- Россияне не могут найти на оккупированных территориях строителей, поэтому привозят своих, чтобы они работали над всем – от окопов до ремонтов. Полноценно открыть работу судов также не удалось, поэтому людей соответствующей профессии пытаются перевезти из России.
- Предатель Алексей Тегимбиев, руководивший коммунальной сферой Мелитополя, получил приговор. Он перешел на сторону оккупантов, обслуживал их, а чтобы доказать свою лояльность согласился снять украинский флаг на площади Победы в Мелитополе, а также нашу символику из других административных зданий.