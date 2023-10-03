Такая частая ротация кадров связана с большим количеством проблем, с которыми столкнулись российские войска. Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров, отметив, что нехватка людей – не единственная проблема оккупантов.

Смотрите также Российские военные подселяются к местным в Мелитополе: зачем это оккупантам

С чем связан поток кадров

В первую очередь для своих целей враг использовал коллаборантов, которых хотел сделать "лицом" фейковой власти, но на самом деле эти люди не имели никакого отношения к руководству на временно оккупированных территориях. В определенное время враг их использовал, но затем начались тотальные замены.

Теперь враг привозит людей из России, часто это достаточно старшие военнослужащие, пенсионеры росгвардии, которые пытаются управлять,

– рассказал Иван Федоров.

Однако даже эти люди начинают жаловаться, что оккупационные власти не заботятся о местных. Те в свою очередь также пытаются отстаивать свои интересы, несмотря на оккупацию.

Мэр Мелитополя рассказал о ситуации с кадрами на оккупированных территориях области: смотрите видео

Что с заработными платами

Кроме нехватки кадров, у оккупантов проблемы с выплатой заработной платы, которую враг постоянно задерживает. А кадровый потенциал настолько низок, что во вражеских коммунальных службах сегодня почти никто не хочет работать. Например, аварийную ситуацию в Бердянске даже некому было ликвидировать.

Такие проблемы происходят и это приводит к множеству перемен, к ротациям врага. И, конечно, есть проблема в том, что они воруют сами у себя. К примеру, одна гауляйтерша теперь сидит в тюрьме за то, что украла 4 миллиона рублей,

– сказал городской голова.

Как живет временно оккупированный Мелитополь: последние новости