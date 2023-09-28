Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров. Моральный дух оккупантов падает. Среди них есть примеры дезертирства.

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Ситуация в Мелитополе

Россияне хотят прикрыться местными жителями как "живым щитом". Поэтому они уже не только занимают квартиры и дома местных, но и подселяют к ним военных-оккупантов.

Все, что мы должны сейчас делать, – помогать нашим ВСУ. Прорываться в этом году нужно не только в Токмак, чтобы освободить наших жителей. Потому что на временно оккупированных землях происходит террор и убийства,

– подчеркнул городской голова Мелитополя.

При этом моральный дух оккупантов падает. Российский диктатор Владимир Путин раздает пустые награды. В частности, он присвоил 58 воюющей на Запорожском направлении армии звание "гвардейской". Но это не помогает, сообщил Федоров.

"Больше дезертиров у них появилось. Как пример, поселок Луговка – нашли двух застреленных российских военных. Местные сообщают, что это были дезертиры, которые не хотели воевать против ВСУ – боялись. Также в Мелитополе проходят обыски людей, потому что военные пытаются переодеться в гражданское и уклониться от службы", – отметил он.

Иван Федоров о ситуации в Мелитополе: смотреть видео

Продолжают оккупанты строить линии обороны, в том числе возле Токмака и вокруг Мелитополя. Интенсивные боевые действия продолжаются также вокруг города Молочанск. Оккупанты пытаются перебрасывать свои группировки и технику в тыл, но иногда не успевают – происходит ликвидация.

"Такими адскими для врага были 24 и 25 сентября – там, где враги были ликвидированы десятки единиц техники и десятки их группировок. Но также они использовали свою дырявую ПВО и от ее работы страдало местное население – срывало крыши с домов. Было разрушено несколько домов от работы российской ПВО", – добавил Иван Федоров.

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