Об этом 24 Каналу заявил общественный деятель, военнослужащий ВСУ и спикер InformNapalm Михаил Макарук, отметив, что, по данным с некоторых оккупированных территорий, россияне готовятся к большой волне мобилизации.

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"Понимают, что будет у них низкое обеспечение военной техникой и артиллерийским вооружением. Однако вот это "был последний и стремительный "решающий шаг", – сказал Макарук.

Основное то, что захватчики готовятся к панике. Ведь украинская армия атакует в разных местах. Оккупанты получают нагоняя как под Бахмутом, так и вблизи Авдеевки, Угледара.

Бердянск даже у них в сводках появился. А кто его знает, куда еще лупануть мы можем. И они это понимают,

– добавил общественный деятель.

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Инстинкт самосохранения врага

Движение ВСУ может измениться. Военнослужащий добавил, что стоит вспомнить, как шла Херсонская наступательная операция. Мол, сначала украинские войска двигались потихоньку, а потом нахрапом.

"Ведь, когда к тебе прорываются со стороны даже, заходят в спину, есть такой инстинкт самосохранения. В первую очередь будешь думать как отступать, а потом все остальное. Так же было на Харьковском (направлении – 24 Канал)", – подчеркнул представитель InformNapalm.

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