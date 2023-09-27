Про це 24 Каналу заявив громадський діяч, військовослужбовець ЗСУ та речник InformNapalm Михайло Макарук, зауваживши, що, за даними з деяких окупованих територій, росіяни готуються до великої хвилі мобілізації.

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"Розуміють, що буде в них низьке забезпечення військовою технікою та артилерійським озброєнням. Проте, оте "був останній та стрімкий "вирішальний крок", – сказав Макарук.

Основне те, що загарбники готуються до паніки. Адже українська армія атакує у різних місцях. Окупанти отримують прочуханки як під Бахмутом, так і поблизу Авдіївки, Вугледару.

Бердянськ навіть у них у зведеннях з'явився. А хто його знає, куди ще лупанути ми можемо. І вони це розуміють,

– додав громадський діяч.

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Інстинкт самозбереження ворога

Рух ЗСУ може змінитися. Військовослужбовець додав, що варто пригадати, як тривала Херсонська наступальна операція. Мовляв, спочатку українські війська рухалися потихеньку, а згодом нахрапом.

"Адже, коли до тебе прориваються з боку навіть, заходять зі спини, є такий інстинкт самозбереження. Першочергово будеш думати як відступати, а потім все інше. Так само було на Харківському (напрямку – 24 Канал)", – наголосив речник InformNapalm.

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